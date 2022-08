Analizaré mi labor en Morena rumbo al 2023.- Higinio

Higinio Martínez asumió que resultados en elección no le favorecieron; evaluará cómo ayudará a Morena a ganar Gubernatura de Edomex en 2023.

Mientras tanto, aseguró, tiene clara su militancia morenista, por lo que no buscará ser candidato por otro partido.

El ex Alcalde de Texcoco insistió en que la definición de una Gubernatura no se da únicamente por un resultado estadístico, sino que la dirigencia nacional debió realizar otras valoraciones políticas.

"Se tuvo que hacer una análisis de los pros y los contras, analizar al contrincante y sumar el resultado de las encuestas para tomar una decisión, así que es responsabilidad de ellos, y si en la dirigencia nacional están ciertos de que es lo mejor para el partido, respeto la decisión y la asumo", afirmó.

Al cuestionarle si el movimiento que representa se abocará a los trabajos proselitistas rumbo al 2023, respondió que valorará cómo trabajará por el partido.

"Hasta ahora tenía trazado un camino que era poder ocupar la coordinación (de comités de la 4T), confiaba en que yo podría haber sido el designado, y en eso he basado mi trabajo y trazado mis próximos días, ahora hay otra decisión, tengo que trazarme un nuevo camino.

"Tengo clara mi militancia en Morena, no me nuevo de ahí, tengo claro que no seré candidato de otro partido, ni candidato independiente, lo que voy analizar es que hará después de 47 años en la izquierda, de que ha sido un esfuerzo muy grande consolidar al partido en la entidad, y voy a ver lo que tengo que hacer a partir de hoy", añadió.

Al ser Delfina Gómez y Horacio Duarte, y en algún momento Fernando Vilchis, parte del grupo político que encabeza Higinio Martínez, éste confió que podrían llegar a un acuerdo antes de aplicar las encuestas, pero no se concretó.

¿Le desilusiona que quienes fueron sus alumnos le hayan ganado al maestro?, se le preguntó

"Los cuatro hemos trabajado durante muchos años juntos, ahora ellos tres decidieron emprender un camino aparte por la designación y lo respeto, y el equipo en el que nos movemos decidió mayoritariamente que yo buscara (la candidatura), tendrán sus razones, yo las respeto y cada quien asume sus propias decisiones.

"Es un liderazgo moral que se tiene pues ese se queda intacto. Yo siempre dije 'no compito contra mis amigos', es una decisión que se tomó en el partido. Ahora vamos a esperar que el cambio se cristalice en los 2023, y el único cambio posible es el que ofrece Morena", añadió.

En el Estado de México, en la pasada elección interna, el grupo del senador se llevó 220 de los 410 consejeros estatales, por lo que le tocará a él proponer a quien encabece la dirigencia estatal del partido, la cual deberá trabajar con Gómez en el fortalecimiento de la estructura.