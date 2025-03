Salva ex boxeador a mujer y desarma a su atacante

El ex boxeador Musa Abdraim salvó a una mujer que fue tomada como rehén por un hombre con un cuchillo y luego lo desarmó.

El incidente ocurrió en el Aeropuerto Almaty de Kazajistán, cuando el atacante de 67 años se mostró agresivo cuando le pidieron que mostrara su identificación en el control de seguridad. Tomó a la agente de seguridad de 21 años, Botagoz Mukhtarova, como rehén y la amenazó con el arma blanca.

El pugilista de 52 años, que es padre de cinco hiijos, se ofreció voluntariamente a intercambiar el lugar con la joven, a lo que el hombre, que además aseguraba cargar una bomba, aceptó.

"El atacante tenía un cuchillo y un teléfono. Le dijo a la policía que presionaría un botón y todo explotaría", contó Abdraim.

En un momento de distracción, Abdraim le quitó el cuchillo con sus manos y, tras un forcejeo y ayuda de la Policía, lograron desarmarlo.

"No tenía miedo por mí, pero sí me preocupaba, ¿y si mataba a esa chica? Pensé, '¿Y si fuera mi hija?'. No tenía idea de que me convertiría en un héroe. Era mi deber como hombre", afirmó el ex boxeador.

Por su valor, Kassym-Jomart Tokayev, el Presidente de Kazajistán, le otorgó una medalla, mientras que el Consejo Mundial de Boxeo le dio el premio "Héroe de la Humanidad", que se creó pandemia de Covid-19, pero ha sido extensivo a aquellos que han realizado actos heroicos.

El atacante, por su parte, enfrenta una condena de hasta 12 años de prisión.