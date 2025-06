Reporta INE 16 casillas no instaladas en el PaÌs

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que 16 casillas no fueron instaladas por la ausencia de los funcionarios, inseguridad y hechos de violencia, concentradas en Chiapas, Sinaloa y Michoacán.

Durante la sesión del Consejo General del INE, el consejero Jorge Montaño precisó que las 16 casillas que no lograron instalarse representan el 0.0191 por ciento del total de 83 mil 974 casillas aprobadas por los consejos distritales.

Es decir, se instaló el 99.9 por ciento de las casillas del país, con un total de 83 mil 848, señaló el consejero electoral.

En el distrito 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, no se instalaron 5 casillas y las boletas fueron sustraídas.

En algunos casos devueltas, pero ya llevaban una marca cada una de estas boletas, indicó.

En otra casilla, en el distrito 07 de Tonalá, en el mismo Estado, no llegaron los funcionarios de casilla y no fue posible tomar a ciudadanos que estaban formados en la fila, por lo cual ya no se instaló.

En el distrito 8 del Municipio de Comitán de Domínguez hubo problemas de inseguridad, debido a recientes enfrentamientos entre grupos armados locales, informó Montaño.

Otras tres casillas en el Distrito 10 en el Municipio de Villaflores los sellos del paquete electoral fueron violados y las boletas ya estaban marcadas.

En casillas del Distrito 13, en Huehuetán los paquetes tenían muestras de haber sido abiertas por personal totalmente ajeno al Instituto, informó.

En Michoacán, Distrito 03 de Zitácuaro, no se contó con funcionarios de casilla por hechos de violencia.

Hubo amenazas y detonaciones de explosivos el día previo, en la escuela donde se iba a instalar una mesa receptora de votos.

Agregó que en el Distrito 07 de Culiacán, Sinaloa, no se contó con funcionarios de casilla y tampoco fue posible tomar ciudadanos de los que se encontraban formados en la fila.

Destacó que en cuanto a la observación electoral, se registró a observadores en forma individual en 51 mil 923 casillas, y de agrupaciones acreditadas, en 8 mil 222 casillas.

"Este ejercicio ciudadano contribuye significativamente para que se pueda fortalecer la democracia, con total transparencia y ofrecer una mirada imparcial, independiente de la actividad que se está realizando en cada una de las mesas seccionales", dijo el consejero electoral, presidente de la comisión temporal para la organización de las elecciones del Poder Judicial.

Indicó que se reportaron mil 041 incidentes respecto al desarrollo general de la jornada, de los cuales 856 han sido resueltos "de forma oportuna y exitosa", garantizando en todo momento la continuidad del proceso electoral.

El consejero Jorge Montaño dijo que aún es tiempo para que los ciudadanos acudan a votar a las urnas y ejercer el derecho al voto.

"Su participación es esencial para fortalecer nuestra democracia", indicó.