Rechaza Harfuch que GN esté ´contaminada´

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó que la Guardia Nacional se encuentre "contaminada" tras la detención de 11 de sus elementos por huachicolear una toma clandestina de Pemex en Guanajuato.

Luego de reunirse a puerta cerrada durante tres horas con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Harfuch negó que la detención de los elementos por policías de Apaseo el Alto sea un reflejo de toda la corporación.

El Secretario subrayó el trabajo que hace la Guardia Nacional todos los días a lo largo y ancho del territorio nacional y que, dijo, en muchos casos es heroico. "Había extraordinarios elementos en la Policía Federal, por supuesto, y la gran mayoría eran personas que hacían un extraordinario trabajo, así en la Guardia Nacional. Hoy, no por 11 detenidos de la Guardia Nacional se va a contaminar los 133 mil elementos que diario trabajan a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional", afirmó.

Descarta Harfuch vínculo entre asesinato de colaboradores y su atentado

En conferencia, el titular de la SSPC aseguró que el asesinato de dos colaboradores de la Jefa de Gobierno, la morenista Clara Brugada, tengan alguna relación con el atentado que él sufrió en 2020 y el ocurrido contra el periodista Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022.

Dijo que hasta el momento no existen indicios que vinculen los tres casos.

"En este caso, por tratarse de una investigación en curso, a mí, en lo personal, no me gustaría especular. No hay ninguna relación al momento que indique que están vinculados del atentado que nosotros sufrimos o del atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva a esto, son casos distintos, al momento ni hay nada que los vincule", aseguró.

Harfuch afirmó que los homicidios de Ximena Guzmán y de José Muñoz, secretaria particular y asesor de Brugada, no quedarán impunes, porque las investigaciones son firmes y la Secretaria de Seguridad federal apoyará a su par capitalina en lo que sea necesario.

"Lo que sí quiero que la ciudadanía sepa es que son casos que no van a quedar impunes, como en otros casos lo hemos dicho aquí en la Ciudad de México: no importa el tiempo que tarden las investigaciones, son firmes, son muy profesionales y vamos a dar resultados en este caso y ayudar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en todo lo que sea necesario", adelantó.

Sobre la elección judicial y los procesos electorales ordinarios en los estados de Durango y Veracruz, el funcionario federal aseguró que habrá seguridad para quienes acudan a las urnas a través del reforzamiento del despliegue de la Guardia Nacional. Cuestionado sobre la amenaza de la CNTE de boicot a la elección judicial, reiteró que el Gobierno federal no caerá en ninguna provocación y descartó cualquier acto de represión.

"Nosotros prevenimos no vamos a caer en ninguna provocación o en algún acto de represión, por supuesto, vamos a garantizar el bienestar de la ciudadanía, como lo hizo la policía de la Ciudad de México, que también actuaron de manera verdaderamente con un temple impresionante en estos últimos días, y así lo seguiremos garantizando () Definitivamente habrá seguridad", sostuvo.

Harfuch aseguró que la estrategia de seguridad del actual Gobierno está funcionando. Como ejemplos, mencionó el aseguramiento de 11 mil armas de fuego, hecho que calificó como un hecho sin precedentes, más de 21 mil detenciones, la destrucción de 915 narcolaboratorios, las incautaciones en altamar con las que al Marina "rompió su propio récord" y la reducción del 25 por ciento de los homicidios en el país.

"Definitivamente, son afectaciones de muchísimo dinero a las organizaciones criminales que impide que compren más armas, que corrompan a más autoridades o que reclutan más jóvenes", afirmó.

El Secretario anunció la instalación de mesas de trabajo para analizar las iniciativas en materia de seguridad e inteligencia enviadas por la Presidenta Claudia Shienbaum y que la mayoría pretende aprobar en el periodo extraordinario que se llevará a cabo en la primera quincena de junio.

El objetivo, dijo, es analizar posibles modificaciones, luego de que las propuestas fueron criticadas por plantear la creación de un padrón de telefonía móvil y el acceso de las instituciones de seguridad a cualquier registro, incluido de datos biométricos para la investigación de delitos.

"Para tranquilidad de todos y para que las leyes salgan como deben de hacerse, vamos a tener distintas mesas de trabajo que ya acordó el diputado (Ricardo) Monreal", indicó.