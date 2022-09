Hallan fósil de 8 mil años en caverna bajo Tren Maya

Octavio del Río, buzo colaborador del INAH, confirmó que encontró los restos prehispánicos a 400 metros de la entrada de una cueva inundada, justo por debajo de donde pasarán las vías del megaproyecto federal.

La activista Cristina Nolasco, quien acompaña a la organización "Cenotes Urbanos" para documentar el impacto del Tren Maya en la zona, advirtió que el discurso oficial no coincide con el daño al medio ambiente.

"(Dicen) que se protege al medio ambiente, que se reforesta, que no pasará sobre cenotes, que son acahuales, también que reubican fauna, dicen, pero no hemos visto nada de eso en el terreno", reprochó.

"Además, por la posición hacia el interior de la cueva, la distancia a la que está, la profundidad, inferimos que es un individuo de la prehistoria. La única forma que pudo haber llegado ahí era cuando la cueva estaba seca. Tendrá alrededor de 8 mil años o más".

En ese entonces, en la última era glaciar, el nivel del mar era mucho menor y los humanos usaban las cuevas -que ahora son cenotes- para resguardarse de las inclemencias del tiempo y de sus depredadores.

Serán los análisis de laboratorio los que determinen los años exactos del fósil.

"Empieza ahora una larga investigación que puede durar meses o años. Aún no sabemos qué sexo tiene, no sabemos tampoco la talla, cuánto pesaba, si tenía alguna patología, no sabemos cómo murió, hace cuánto tiempo llegó ahí, por qué está ahí", explicó Del Río.