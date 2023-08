Sobrina de Félix Salgado Macedonio hace live tras atentado a balazos

IGUALA, Gro

Por medio de una transmisión en vivo en redes sociales, la aspirante morenista agradeció las muestras de apoyo, pero también responsabilizó directamente a David Gama Pérez por el hecho criminal.

"Responsabilizo directamente a David Gama Pérez de esto que me pasó, le arrebataron la vida a mi esposo, quisieron matarme a mí también", expresó sollozante al señalar que lo único que ha hecho es trabajar para el pueblo.

De acuerdo con las primeras versiones, alrededor de las 10 de la mañana, cuando Zulma Carbajal y su esposo estaban por abordar su camioneta estacionada fuera de su casa, ubicada en el centro, los atacaron a balazos.

En el ataque resultó herido el esposo a quien sus familiares trasladaron al hospital Jorge Soberón Acevedo, donde murió.

En las primeras versiones, se supo que Carbajal Salgado y su esposo esta mañana saldrían a hacer trabajo proselitista a favor de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una de las aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.

"No teníamos ni una resortera, no teníamos armas"





En el live compartido en su cuenta de Facebook dijo que tanto ella como su esposo no portaban armas ni seguridad cuando sucedió el altercado. "No traíamos ni una resortera, no teníamos armas".

Tras el ataque Zulma Carvajal dijo que quedó con una herida en la espalda. "No se vale, lo único que hemos hecho es trabajar para nuestra gente... para que Iguala sea mejor".

Agregó que el PRI quiere tener poder sin importar las vidas que tengan que acabar para conseguirlo, por lo que los llamó en reiteradas ocasiones como "cobardes, eso no se hace. Aunque no quieran, el cambio va a llegar, aunque no quieran, ustedes van a quedar enterrados en la historia de la basura como lo que son".

¿Quién es David Gama, a quién señala Zulma Carvajal de ser el presunto autor de ataque a balazos?

David Gama Pérez es el actual presidente municipal de Iguala. La tarde del miércoles de seis balazos fue asesinado un empleado municipal. Tras el asesinato dejaron un mensaje escrito en una cartulina.

La mañana del viernes 23 de junio, las oficinas operativas, administrativas y de recaudación abrieron sus puertas tras estos hechos y por presuntas amenazas contra el alcalde, el priista David Gama Pérez y el síndico, el perredista Oscar Díaz Bello.

Por la noche de ese mismo miércoles, hombres armados incendiaron una camioneta, también cerca de las instalaciones de la feria. En este hecho dejaron otra cartulina con un mensaje donde le advertían a los trabajadores de ayuntamiento que no se presentaran a trabajar. "Quien avisa no traiciona", decía la cartulina.

Otros atentados contra familia de Zulma Carvajal

Zulma Carvajal ha manifestado su intención de ser la candidata de Morena a la alcaldía de Iguala en 2024.

En marzo de 2014, Justino Carbajal Salgado, quien era síndico procurador en el gobierno de José Luis Abarca, fue asesinado a balazos en la puerta de su casa, en Iguala.

Justino era hermano de Zulma Carvajal y por su crimen se acusó a José Luis Abarca.