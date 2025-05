Jornada de 40 horas no será realidad si trabajadores no se organizan: Noroña

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que la jornada laboral de 40 horas no será realidad si los trabajadores no se organizan.

"Quienes son traidores son quienes en realidad -a sus sueños-, quienes no mueven un dedo, quienes piensan que con un mensajito que pongan en Twitter ya, en Facebook, en YouTube, ya hicieron una gran Revolución. Yo sigo pensando que, si la gente no se organiza, pues no le van a respetar lo de las 40 horas", afirmó durante su video charla de este jueves en redes sociales.

Dijo que es falso que el trabajador podrá elegir entre una jornada de 40 horas o el pago de horas extra.

"Hay un esquema de que puedan pagar el tiempo como horas extras y que tú decidas, pues no vas a decidir, no vas a decidir, porque mucha gente por necesidad y porque no sabe otra cosa que trabajar, va a preferir que le paguen más, y mucha gente que sí quiere el descanso y lo pida, no va a querer enfrentar a su patrón por el temor a que lo corran. Entonces eso que el trabajador decide no es cierto, por eso son los sindicatos, y por eso la ley, que hay que devolver esa condición también".

El presidente del Senado recordó que la ley laboral siempre fue la única que, por diseño, protegía al trabajador.

"La única parte en la ley que era a favor de alguien, de entrada, era la ley laboral, porque se reconoce la desventaja de un trabajador frente al empleador, frente a una condición de absoluta vulnerabilidad. Si teniendo un sindicato se está cabrón, sin sindicato, solo enfrentar al patrón te corren y asunto solucionado.

"Por esa razón, la ley siempre fue en favor de las trabajadoras y los trabajadores, y aun así les hacían las chingaderas que les hacían y luego (el expresidente) Peña acabó con eso y los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras se callaron la boca", criticó.