Claudia Sheinbaum rechaza represión ante bloqueos de la CNTE en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que los bloqueos de calles que han encabezado la CNTE en la Ciudad de México han afectado a la población, pero afirmó que no reprimirá a los maestros y no se caerá en provocaciones "porque sería lo que estuvieran esperando".

"Sí ha sido difícil para la ciudadanía, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación de alguna represión. Primero, porque no creemos en ella, y segundo, porque sería lo que estuvieran esperando. Entonces, nosotros no vamos a caer en provocaciones", dijo.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que las bases de la CNTE están analizando en asamblea la propuesta que ayer les plantearon la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; Mario Delgado, titular de Educación (SEP), y Martí Batres, director del ISSSTE.

"Van a informar aparte la secretaria de Gobernación, de Educación y el director del ISSSTE, sobre las propuestas que se les hicieron, y ellos están, entiendo, en asambleas para poder tomar en cuenta esta propuesta que se hizo", dijo.