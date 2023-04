La rifa que cambió la vida de Guadalupe Taddei Zavala

Ciudad de México

Oriunda del municipio minero de Cananea, pero radicada en Hermosillo desde su adolescencia, Taddei es prima de Jorge Luis Taddei Bringas, superdelegado del Gobierno de López Obrador en Sonora. Y también tiene parentesco, aunque relativamente lejano ?es tía segunda?, de la diputada local Ivana Taddei Arriola y de Pablo Taddei Arriola, director de LitioMX, la paraestatal creada por esta Administración para la explotación de ese mineral. Al menos otros cinco familiares han ocupado cargos públicos, según se ha publicado en la prensa mexicana.

El árbol genealógico de la nueva presidenta del INE ha acaparado los medios de comunicación tras su designación, como lo hizo con algunos de los llamados superfavoritos en el proceso, que al final no quedaron elegidos. Los ejemplos más citados fueron Bertha Alcalde Luján (hermana de Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, e hija de Bertha Luján, fundadora de Morena) y Netzaí Sandoval (hermano de Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, y de Pablo Amílcar Sandoval, diputado federal por el partido gobernante).

"Cuando llego a consejera presidenta en el Instituto Estatal de Sonora, también se me cuestionó por el apellido", admitió Taddei, durante su entrevista ante el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara baja. "Mi vida en el servicio público se dio desde mucho tiempo antes de que surgiera el partido que está en el Gobierno", respondió. El proceso de selección de consejeros ha encendido dos viejos debates en México. Por un lado, la autonomía del INE. Por el otro, la autonomía de un actor público frente a su familia, "hijos y hermanos de" que defienden, con derecho, que son dueños de sí mismos y que toman sus propias decisiones. Taddei tiene, precisamente, la ventaja de haber iniciado su recorrido dos décadas antes de la fundación de Morena como partido político nacional para las elecciones de 2015.

"Se me hace muy difícil pensar que en las familias no haya intereses ni divergencias y me parece ingenuo negar que todos tenemos ciertas afinidades", comenta Luz María Cruz Parcero, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pero Cruz Parcero recuerda que la polémica es vieja porque la designación del consejo del INE siempre ha pasado por los partidos políticos, porque no existen candidatos "químicamente puros" y porque los actores de todo el espectro siempre han buscado incidir en su composición.

Reclamo de la oposición