Presentan investigadores pronóstico del clima en Julio

Investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), a través de una rueda de prensa dieron a conocer el pronóstico del clima que se espera para el mes de julio.

Las regiones en donde los especialistas mencionaron que se esperan precipitaciones por arriba de lo normal, son en la Región Centro, en la Región Valles, en algunos puntos de los Altos y en ciertas partes de la zona montañosa de Jalisco.

En la zona de Altos Sur, que colinda con Michoacán; hacia la región sur y en algunos puntos del extremo de Altos Norte, se espera algún déficit de precipitaciones. De igual forma, se destacó que este déficit es en balance general.

"Estos déficit son en balance general, es decir, no porque de manera particular, por ejemplo, en la Chona llueva muy poco significa que en toda la región de Altos Norte llovió poco", indicó el Doctor Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del IAM.

En el balance general se esperan lluvias cercanas al promedio, pero con una distribución irregular, Los investigadores indicaron que se esperan precipitaciones dentro de lo normal o por arriba en la parte central de Jalisco, zona Valle, muy probablemente en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y hacia sectores del área montañosa.

"El promedio aquí en el Área Metropolitana para julio es más o menos de 250 a 270 milímetros, esperemos algo así, o incluso por arriba de ese valor, mientras tanto hacia altos de Jalisco, Ciénega, algunos puntos del norte y del sur, las precipitaciones van a estar de los valores promedio a hacia abajo. No podemos hablar de todo Jalisco si va a estar por arriba o por abajo porque es una región muy diversa, muy amplia, pero podríamos estar hablando de un mes de julio dentro de lo normal", mencionó Mauricio López.

También, desde el IAM se explicó que se necesitan dos ingredientes para formarse: calor (energía) y agua (vapor).

"Tiene que haber una configuración muy particular de dónde se encuentra ese vapor de agua y cómo se encuentra ese calor. Aquí en el Área Metropolitana de Guadalajara, pensemos en una tarde de junio con 34 o 35 grados de temperatura, el aire está muy cálido y al estar tan cálido el aire es como un globo aerostático, sube y sube cargado de humedad", comentó Mauricio López.

"Al seguir subiendo ese globo aerostático, comienza a enfriarse rápidamente, hace más frío arriba de las montañas que abajo. Entonces, ese aire adentro del globo aerostático se condensa, se forman nubes, esas nubes que parecen palomitas de maíz en las tardes, se llaman cumulonimbos. Son nubes que llegan hasta 15 kilómetros de altura donde la temperatura es de menos 60 grados".

A su vez, los investigadores subrayaron que estos pronósticos no contemplan ciclones tropicales, y de llegarse a formar las predicciones serían distintas.

"De manera general observamos un mes de julio tanteando el promedio con estas irregularidades, pero aquí hay algo importante que hay que mencionar, deformarse algún ciclón tropical o pasar algún ciclón tropical cerca de las costas del estado, este escenario podría cambiar. Este pronóstico no incorpora ciclones tropicales y si alguno pasara acerca de las costas, nos podría traer un extra en las precipitaciones", señaló Mauricio López.

Es importante destacar que ninguna persona puede pronosticar un huracán y tampoco es posibles predecir su trayectoria a más de cinco días.

"Todos los pronósticos que digan que se va a formar un mega huracán o el huracán súper categoría seis, todo eso es falso. No se puede saber cuántos huracanes habrá en Jalisco, no se puede saber cuántos habrá en México, no se puede saber cuántos van a tocar tierra, no se puede saber cuántos van a ser categoría cinco, es imposible saberlo".

"Lo que sí se puede saber es una vez que el sistema se formó y está el grupo de nubes, a partir de ahí, poder rastrearlo y hacer un pronóstico de trayectoria y de intensidad a tres o cinco días. Más de cinco días es un volado y no se puede desde el punto de vista técnico decir nada".

