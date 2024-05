Dice Grupo Pochteca operar con normalidad

CIUDAD DE MÉXICO-La empresa Grupo Pochteca aseguró que ha acreditado ante autoridades regulatorias y sanitarias no comerciar precursores químicos ni sustancias ilegales.

"El consorcio en lo general sigue operando con total normalidad sin procedimientos legales en contra, sin limitación ni restricción alguna", confirmó la empresa en una comunicación.

"Por lo que hace a su subsidiaria, Pochteca Materias Primas S.A. de C.V. en particular, ésta sigue operando en todas sus oficinas , independientemente de su inclusión en la lista de personas bloqueadas en octubre de 2021".

REFORMA publicó que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa había avalado la decisión de la UIF, tomada en 2021, de bloquear las cuentas de Pochteca Materias Primas "por investigaciones relacionadas con intermediarios, empresas químicas sospechosas con sede en México que importan precursores químicos de China con el propósito de sintetizar drogas ilícitas, específicamente fentanilo".

"La sentencia aprobada en la votación a la que alude la nota, no nos ha sido notificada ya que no ha salido del procedimiento de engrose y es apenas la primera parte del procedimiento, por lo que enfatizamos que no es definitiva, y por supuesto no implica restricciones adicionales a las ya conocidas para Pochteca Materias Primas SA de CV", expuso la empresa en su comunicación.

"Desde octubre de 2021 ha venido acreditando ante diversas autoridades regulatorias y sanitarias que no comercian precursores químicos ni sustancias ilegales y además, que un juez de distrito en materia administrativa ha dado fe de que Pochteca Materias Primas no forma parte de la Lista de Personas Bloqueadas y Nacionales Especialmente Designados, administrada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de dicho país, por lo que procede su eliminación de la lista mexicana".

El grupo agregó que sus transacciones con Estados Unidos han sido y siguen avaladas por la DEA y otras autoridades estadounidenses y que incluso así ocurrió con "nuestra última orden de importación el pasado sábado".

La comunicación de Pochteca precisa que altos ejecutivos de la empresa insistieron que "no comercia ni ha comerciado jamás precursores químicos de China, ni ha facilitado, vendido o hecho alguna operación con el crimen organizado".

"Ninguna empresa del Grupo, incluida PMP, ha sido objeto de alguna denuncia o investigación. Las diferencias entre la UIF y la empresa siempre se han mantenido en la esfera puramente administrativa. Asimismo, la empresa declaró que existen dos procesos legales que tienen por objeto lograr la eliminación de Pochteca Materias Primas (PMP) de la lista de personas bloqueadas", explicó.