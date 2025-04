Reforma legal para deudores alimentarios en eventos

Monterrey, NL.- Como una forma de promover que las personas deudoras alimentarias cumplan con el pago de las pensiones a las que están obligadas, Greta Barra presentó una reforma para establecer que se les impida el acceso a partidos de futbol, conciertos o eventos con más de 800 asistentes.

Acompañada por activistas del colectivo "Ley Sabina Nuevo León", la Diputada local de Morena propuso para ello la adición de un artículo 310 Bis al Código Civil del Estado.

Agregó que lo que se busca es que las personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios no puedan acceder a estadios, eventos deportivos, culturales, artísticos o espectáculos masivos, que en la mayoría de los casos tienen un costo muy por encima de lo que debían pagar por alimentos a sus hijos.

Barra dijo que las instituciones organizadoras serán las responsables de verificar de manera aleatoria, al menos al 5 por ciento de las personas asistentes a esos eventos, e implementar mecanismos para revisar una identificación oficial vigente, con fotografía, nombre y apellidos, y con ello, corroborar que no estén inscritas en el registro de deudores alimentarios.

Precisó que esa medida ya se aplica en Argentina con buenos resultados.

"Estamos presentando una reforma para añadir un artículo 310 Bis del Código Civil para establecer la prohibición a que las personas deudoras alimentarias accedan a los espacios deportivos, culturales y, en general, a todos los eventos masivos con un aforo de más de 800 asistentes", expresó.

"Aquí en México seríamos pioneras, y Nuevo León sería el primer Estado en presentar está iniciativa, y la verdad nos parece muy importante porque las y los niños tienen derecho a la recreación, y hoy por hoy no lo vemos, pero sí vemos a personas deudoras alimentarias ejerciendo ese derecho a la recreación, como es por medio de su asistencia a eventos culturales y deportivos.

"De lo que se trata es de que prioricemos y pongamos en el centro a las infancias, que son quienes hoy sufren. Muchas y muchos niños no tienen cumpleaños, no reciben regalos en navidad, porque a las mamás autónomas a veces no les alcanza para cubrir eso, no pueden ir de vacaciones, que es un derecho de las y los niños, a la recreación".