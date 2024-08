Es reforma a PJ venganza visceral.- González Alcántara

La reforma al Poder Judicial no trata de resolver los problemas que sí enfrenta la impartición de justicia en México, sino de imponer una venganza visceral y de someterla a los tribunales al poder político, advirtió Juan Luis González Alcántara.

Ante estudiantes y académicos de la UdeM, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que la iniciativa en proceso de aprobación es una represalia sin precedentes en contra de los jueces por haber puesto freno a asuntos considerados estratégicos por el Presidente.

"No se trata de mejorar la eficacia, sino de castigar la desobediencia, no se trata de fortalecer a la institución, sino de someterla a los designios del poder político, no se trata de una mejora radical, sino de una venganza visceral", resaltó el Ministro.

"¿Y por qué? ¿Acaso será porque la Judicatura se negó a dar el visto bueno a la militarización de la seguridad pública, o a la demolición de los órganos electorales, o a la destrucción de los órganos relacionados con la transparencia, o eximir del escrutinio público los grandes proyectos de infraestructura que formaron uno a uno los ejes de la política pública de los últimos años?

"Para los autores, por lo menos, de la iniciativa es irrelevante si los tribunales realizan su trabajo adecuadamente o no, lo que importa aquí y ahora es que lo realicen en un plano de obediencia y de subordinación".

González Alcántara señaló que una prueba de que la intención es meramente política, es el hecho de que la propuesta no incluya a la justicia militar, la laboral o la administrativa, como si esas esferas funcionaran perfectamente.

"Lo que sí se nos ofrece, lo que sí se nos impone, es una represalia política sin precedentes", criticó.

La reforma, añadió, inicia y termina con un supuesto ejercicio democrático de elección, en donde el pueblo votará a partir de unas listas en cuya integración no tiene en realidad ninguna injerencia.

Durante su conferencia, el integrante de la Corte, reconoció que son ciertos muchos de los vicios que se atribuyen al Poder Judicial, pero insistió que la reforma morenista no plantea ninguna solución.

Tras su exposición, González Alcántara consideró positivos los posicionamientos que se han dado desde el exterior en contra de la elección popular de los jueces, incluyendo el del embajador de Estados Unidos, aunque advirtió que pese a que pudieran tener alguna incidencia, la reforma es un hecho.

Sobre el argumento de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, sobre que en Estados Unidos los jueces son electos, consideró que se están mezclando conceptos indebidamente, porque en el país vecino ningún juez federal, magistrado o ministro es electo de esa forma.