Lista para la ratificación pese a pequeña minoría se opone: Godoy

CIUDAD DE MÉXICO

Durante su entrevista virtual en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, como parte de su proceso de ratificación, la funcionaria indicó que de los cinco actores que conforman este proceso, ya tiene el consenso favorable de cuatro: Consejo Judicial Ciudadano, Consejo Ciudadano de la Fiscalía, de la ciudadanía en general y del Jefe de Gobierno. No obstante, dijo, falta el aval del Congreso, en donde una pequeña minoría no quiere que se mantenga en el cargo debido a su combate frontal a la corrupción.

"Una pequeña minoría ha dejado de lado la opinión ciudadana recabada por el Consejo Judicial Ciudadano y por este mismo Congreso; una pequeña minoría tampoco ha escuchado la opinión de las víctimas a las que todos los días atendemos e informamos; esta pequeña minoría solo se mira a sí misma y a sus intereses; seamos claros, la falta de acuerdos deviene de la implementación de la política criminal en materia de combate a la corrupción, lo que algunos llaman cínicamente persecución política", sostuvo.

A ellos y a ellas que se oponen a su ratificación, les recordó que el combate a la corrupción es un mandato constitucional irrenunciable e impostergable: "no vamos a dar marcha atrás".

En este sentido, subrayó que está lista para continuar en la Fiscalía capitalina porque está convencida de que los cambios que han impulsado han permitido dar justicia a muchas víctimas y a sus familias.

"Vamos a seguir adelante con esta transformación de la Fiscalía y lo vamos a hacer de la mano de las personas, de las y los colectivos, de la crítica y de la propuesta, que sabemos recibir y atender. Hoy puedo decirles que me siento orgullosa, junto con todas y todos mis compañeros, de pertenecer a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de ser parte de esta transformación que hemos construido", dijo.

Durante su intervención, la fiscal aseveró que no hay persecución política, ni fabricación de delitos, y que se ha sometido puntualmente a cada una de las etapas de este proceso de ratificación, el cual está establecido en la Constitución y en las leyes locales.

"La corrupción no es un derecho y lo reitero, ese no es un derecho que deba ser protegido y resguardado por las instituciones del Estado como ustedes están postulando, no me refiero a todos los diputados, me refiero a esta minoría. No hay perseguidos políticos en razón de sus ideas u opiniones, lo que sí hay son políticos que han utilizado sus cargos para obtener beneficios personales fuera de la ley", comentó Godoy Ramos.

Recordó que en el llamado ´Cartel Inmobiliario´, recibieron denuncias y llevaron a un juez cada una de las pruebas que sustentan las acusaciones, por lo que reiteró que no fabrican delitos.

También presumió que ha atendido puntualmente, sin diferencia de colores, a todos las y los diputados, "incluyendo los azules, que ellos no han querido sentarse conmigo por obvias razones, pero incluyendo a ellos, les hemos atendido puntualmente cada una de las demandas que han tenido".

El formato de esta entrevista permitió que cada partido realizara un pronunciamiento. Morena y aliados avalaron y presumieron el trabajo de la fiscal y descartaron que esta ratificación sea a modo o fast track.

Jesús Sesma, por ejemplo, apuntó que se necesita continuidad en la Fiscalía, pero no como un cheque en blanco, sino como un voto de confianza a todo lo bueno que se ha hecho.

Aníbal Cáñez, del PAN, se limitó a quejarse por el formato virtual de la comparecencia, sin despegarse de ese guión; y Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, criticó a la fiscal por dar la impresión de que se maquillan delitos y que no se clasifican de una manera correcta.

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia se declaró en sesión permanente para poder armar el dictamen favorable para la ratificación de Godoy, mismo que, una vez avalado, sería subido a pleno para su análisis u discusión.

Cabe recordar, que actualmente Morena y aliados no tienen los 44 votos necesarios para que se dé esta ratificación.