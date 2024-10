Pide jueza llevar operativo a Culiacán

Una de las juezas que fue encapsulada durante la protesta de trabajadores judiciales en el Autódromo Hermanos Rodríguez pidió al Gobierno federal implementar ese tipo de operativos a Culiacán, donde los ciudadanos temen de salir de sus casas por la narcoguerra.

Marlen Ángeles Tovar, jueza segunda de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en la capital de Sinaloa, pidió revisar los estándares de actuación de los policías antimotines, porque ayer pusieron en riesgo la integridad y la libertad de tránsito de los manifestantes.

"Fue un operativo impresionante el que implementaron allá en Ciudad de México, porque yo me percaté, fue impresionante, qué bueno que resguardan la seguridad de las personas", dijo en un enlace por videoconferencia, en la contramañanera de juzgadores.

"Ojalá que ese tipo de operativos los implementen para salvaguardar las personas que están sufriendo día con día en Culiacán, siguen teniendo miedo las personas de salir de su casa, en cualquier momento puede pasar una circunstancia que los pongan riesgo, hay padres de familia madres que decidieron que sus hijos pierdan las clases, que pierdan el año escolar, porque tienen miedo de salir a las calles, hay negocios que están quebrando por la situación de inseguridad, vayan a revisar el centro, las taquerías en la noche es una tristeza. A mí me duele muchísimo lo que está viviendo la gente de Culiacán".

La juzgadora dijo que la situación en la capital sinaloense es tal que varios jueces federales se han visto obligados a trabajar vía remota, ante el riesgo de exponerse a la inseguridad en las calles.

Tovar agregó que incluso esta situación se ha extendido a otros municipios de la entidad, como Mazatlán, Mocorito y rancherías aledañas.

"Yo no soy experta en temas de seguridad, nada más mi sentido común me dice que las fuerzas de seguridad no tienen qué utilizarse para hacer un cerco de hacia unas personas que están manifestándose de manera pacífica que no estaban bloqueando ninguna vialidad, que pues estaban informando algunos ciudadanos que llegaron a apoyarnos ahí, pues ellos traían sus mantas propias algunas no eran del Poder Judicial o sea, esos ciudadanos, pues tienen derecho a manifestarse y tienen derecho a transitar por todos lados de la República", comentó.

En la protesta realizada ayer afuera del autódromo, durante la carrera de Fórmula 1, Tovar fue una de las impartidoras de justicia que fue encapsulada por elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México.

Aseguró que el cerco no fue momentáneo, como dijo esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"No, o sea, definitivamente no fueran minutos y, fíjense, si les estoy narrando que les leí la Constitución, les expliqué a los autoridades policiales sus derechos, les expliqué sus obligaciones, estuve pidiéndole a los ciudadanos que nos ayudaran, estuvimos este moviéndonos yo me estuve moviendo en diferentes ocasiones para intentar salir", afirmó.

"Puedo decir que en mi caso como hora y media hora y media que estuve intentando salir una y otra vez y ahí están los videos, revisen, a mí me han dicho que hay videos en Tik Tok, en Twitter, creo en Instagram hay videos en varios lugares y, pues, de entrada yo sí tengo unos vídeos que me han pasado y que y yo sí calculo que llegué como 9:30 y como alrededor casi ya de las 11:00 fue que se abrió (el cerco)".

Durante el encapsulamiento de la manifestación, se presentaron cinco amparos a nombre de igual número de impartidores de justicia que quedaron cercados por las fuerzas del orden.

Uno de esos amparos fue presentado en nombre de Ángeles Tovar, quien este lunes dijo que ratificó su demanda de garantías, ante lo que considera una violación a su derecho al libre tránsito.

"Esas actuaciones sí tienen que ser revisadas, tienen que revisar que realmente se cumplan los estándares en materia de derechos humanos, que estén capacitados, porque no pueden estar actuando de esa manera, al contrario, en vez de estar, poniendo en riesgo la integridad, la libertad de las personas, la libertad de tránsito de manifestación, ellos tienen la obligación constitucional de brindar, seguridad a las personas en particular", reclamó la juzgadora.

Minerva Herlinda Cruz Mendoza, jueza primera de Distrito en Materia Administrativa, le otorgó desde ayer la suspensión provisional a Tovar y los otros cuatro impartidores de justicia, para que no se les impidiera su libre tránsito.