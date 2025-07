Sheinbaum: No protegeremos a servidores públicos en investigaciones de tráfico de combustibles

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en las indagatorias por tráfico de combustibles se irá hasta las últimas instancias, sin proteger a funcionarios que estén implicados.

En su conferencia mañanera, indicó que su Gobierno no protegerá a nadie, independientemente si se trate de empresarios o servidores públicos, pues el objetivo es erradicar el huachicoleo del País.

"Hasta donde tope, lo que den las investigaciones, hasta donde den, nosotros no vamos a proteger a nadie, a nadie, si hay servidores públicos, bueno, servidor no, ¿verdad? Porque no sirve al pueblo.

"Funcionario público involucrado, pues se tiene que tener la prueba, si hay otras personas (implicadas), empresarios, nosotros queremos erradicar por completo este delito", indicó.

La Mandataria admitió que todavía persiste el huachicoleo, pese a lo que se hizo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

"Se avanzó en el Gobierno del Presidente López Obrador, pero todavía hay y nosotros vamos a trabajar y, pues se trabaja con mucha unidad, discreción, para seguir con las investigaciones y la información que se va generando", agregó.

Sheinbaum se refirió al tema tras ser cuestionada por el megadecomiso de 15 millones de litros de combustible el día de ayer en dos acciones en Coahuila, cuyo almacenamiento se encontraba en 129 ferrotanques.

Omar García Harfuch confirmó que el aseguramiento está vinculado con la incautación de marzo pasado, cuando se aseguraron 10 millones de litros de combustible ilegal del buque Challenge Procyon, en Altamira, los cuales habían sido ingresados como "aditivos" en el denominado huachicol fiscal.

-¿Funcionarios públicos detenidos o en investigación hay?, se le preguntó.

"En el caso de que haya funcionarios públicos también saldrá la orden de aprehensión y los vamos a detener, por supuesto", dijo, previo a la intervención de la Presidenta.