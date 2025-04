Propuesta de Claudia Sheinbaum para prohibir propaganda extranjera

Luego que el Gobierno de Estados Unidos contrató la difusión de spots antiinmigrantes en la televisión abierta mexicana, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión para prohibir la transmisión de propaganda de gobiernos extranjeros en el País.

La Mandataria pedirá al Congreso reincorporar una disposición abrogada en 2014, en la que se establecía que los concesionarios y permisionarios de radiodifusión y televisión "no podrán transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras".

La limitante también impedía que medios de comunicación, que operan con una concesión del Estado mexicano, "sean utilizados para fines que puedan influir en los asuntos internos del País".

"Es parte de las reformas que vamos a enviar al Congreso, para que ningún Gobierno extranjero pueda pagar, porque el tema es que están pagando para poder difundir estos anuncios, esta propaganda que tiene un mensaje discriminatorio", dijo.

Ayer, en su mañanera, Sheinbaum fue cuestionada sobre la campaña de EU y que el contenido de los promocionales es discriminatorio.

La campaña estadounidense se lanzó desde finales de marzo, pero el fin de semana tomó relevancia porque se transmitió durante el partido América-Mazatlán, por el canal 5 de Televisa, y provocó críticas y reacciones de actores políticos.

El PAN exigió al Gobierno federal que envíe a la Casa Blanca una carta diplomática con un extrañamiento por la transmisión en la televisión abierta del País de un mensaje de la Administración del Presidente Donald Trump.

"Por cosas mil veces menos graves que eso, (el entonces Presidente Andrés Manuel) López Obrador mandaba cartas, excepto con su amigo Donald Trump. Recordemos la carta que le envió al Parlamento Europeo porque criticaron a México por la violación de derechos humanos a periodistas", planteó el portavoz del blanquiazul Jorge Triana.

"En otros casos se ha sobrerreacionado, pero esta energía que tuvo la Presidenta para condenar un supuesto fraude electoral en Ecuador contrasta mucho con la tibieza que está teniendo en este momento con el Gobierno de Trump".

En la Cámara de Diputados, coordinadores de las fracciones de Oposición demandaron a la Secretaría de Gobernación aclarar si avaló la transmisión de la campaña antiinmigrantes.

El jefe de la bancada del PRI, Rubén Moreira, consideró que el spot es inaceptable porque califica a los migrantes como delincuentes y criticó que el Gobierno de Estados Unidos pasara por encima del mexicano para su difusión.

"Es inaceptable y provoca, además, odio entre las naciones, entre las personas, entre los países, entre las razas", advirtió.

"¿Dónde está la nota diplomática? ¿Dónde se reclama eso por la vía que es del derecho internacional? ¿Por qué no se llama al Embajador mexicano en Washington? ¿Por qué no se manda a llamar al responsable de la Embajada norteamericana para exigirle una explicación? ¿Por qué no hay respuestas más contundentes del Gobierno mexicano?".

El coordinador panista Elías Lixa indicó que la Ley de Comunicación Social establece, para estos casos en particular, el requisito de la autorización de Gobernación, por lo que el Gobierno mexicano tiene la capacidad de intervenir en este tema.

Con información de Mayolo López y Martha Martínez.