Samuel García anuncia gira por Europa

El Gobernador Samuel García confirmó que a fin de mes iniciará una nueva gira por Europa, en la que contempla visitar cinco países durante 11 días.

Como afirmó al dar un avance de la gira el pasado 5 de marzo, el emecista expuso que la intención es diversificar la economía de Nuevo León en mercados diferentes a Estados Unidos ante la amenaza de aranceles por parte del Presidente Donald Trump.

"Vamos a empezar a empujar que las exportaciones se diversifiquen, que no todo sea Estados Unidos", expuso al asistir a la inauguración del foro de innovación tecnológica incMTY 2025

"Por ciento, tenemos gira por Europa del 28 de marzo al 8 de abril, vamos a ir a Alemania, vamos a ir a Suecia, vamos a ir a Suiza, a Londres y París a seguir anunciando inversiones de europeos en Nuevo León", detalló.

Durante el evento, el Mandatario expuso que, ante el escenario internacional, el Estado buscará impulsar empresas de innovación tecnológica con la expectativa de encontrar otro "unicornio", término utilizado para firmas con valor de al menos un millón de dólares sin cotizar en la Bolsa.

Afirmó que este año su Administración duplicará el techo de financiamiento a pymes, de 5 a 10 millones de pesos, con la posibilidad de llegar hasta 20 millones si se trata de un emprendimiento prometedor.

"Aquí tenemos solamente dos unicornios, pero tenemos todo para tener 100 o más", expuso, en referencia a las empresas Clara y Nowports.

"La gran pregunta es: ¿qué nos falta?", añadió, "tenemos cientos de miles de jóvenes estudiando, tenemos las mejores universidades, tenemos además esa genética regia del esfuerzo, el trabajo y el emprendedurismo".

García consideró que la época de Trump debe ser aprovechada por los emprendedores en tecnología, pues esta no puede ser gravada como otras exportaciones.

"Debe ser la oportunidad que los jóvenes aprovechen el río revuelto", expuso.

"El TMEC no grava la tecnología, que son bienes intangibles no sujetos a aranceles", añadió, "va a ser la única área que, no importa lo que haga Estados Unidos, no se puede gravar".