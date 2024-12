Anuncia Sheinbaum visita a Sinaloa

Por: Agencia Reforma

Diciembre 11, 2024 - 11:48 a.m.

La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que visitará Sinaloa para el 22 de diciembre como parte de una gira de revisión de proyectos prioritarios en el Estado.

"El domingo 15 (de diciembre) hacemos el evento del Tren Maya del aniversario del primer año del Tren Maya. El siguiente fin de semana, vamos a Chihuahua, vamos a entregar -esto es histórico también así como fue histórico la entrega de tierra al pueblo Yaqui- ahora se va a entregar tierras al pueblo Rarámuri. Y además, ya después de la reforma constitucional del segundo constitucional, es una demanda histórica, es parte del plan de justicia, y vamos a ir a Juárez y -si mal no me equivoco- también ahí nos vamos a reunir con el equipo de la Gobernadora y nuestro equipo, no va todo el Gabinete, va a una parte del Gabinete como lo hemos hecho con todos los Gobernadores y Gobernadoras.

"De ahí, vamos a Sonora el siguiente sábado (21 de diciembre) y luego el domingo (22 de diciembre) vamos a Sinaloa y estamos definiendo qué es lo que vamos a hacer en Sinaloa, pero no son temas de seguridad. Vamos a dar una revisión de los proyectos que dejó el presidente López Obrador y los nuevos proyectos que vamos a hacer con el Gobernador. No sé a dónde vamos (respecto a Municipios), tiene que ver más con la logística de la gira, las obras que se inaugurarían o que se realizarían o las actividades que se están haciendo", informó Sheinbaum.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, la Mandataria federal afirmó que su estrategia de seguridad ya está dando resultados importantes en Sinaloa gracias a la presencia del Secretario Omar García Harfuch.

"Estuvo ahí (en Sinaloa) el Secretario de Seguridad, o sea, ya pasó una semana que se fue el Secretario Omar García a Sinaloa, se fue a coordinar las actividades de las fuerzas federales y de las fuerzas estatales.

"Hubo resultados muy importantes en esta semana, detenciones muy importantes, al igual que aseguramientos. Se reunió con empresarios, se reunió en el Gabinete de seguridad. Entonces, se van a seguir dando resultados en Sinaloa y en todo el País", agregó.