Propuesta de asilo para niños palestinos en México impulsada por Gerardo Fernández Noroña

El Presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, encabezó la instalación del grupo de amistad México-Palestina de la Cámara de Diputados.

En el evento, reiteró su propuesta para que México implemente un programa de asilo para niños palestinos, y sostuvo que la misma ya fue adoptada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"Celebró que la compañera presidenta haya hecha suya la iniciativa de que niños y niñas huérfanas puedan recibir asilo a nuestro país que siempre ha sido un lugar de asilo. Hay quien se dice creyente y dice que '¿cómo es posible que recibamos niños y niñas si no estamos atendiendo a nuestra niñez?' claro que lo estamos atendiendo, pero además se pueden hacer ambas cosas", declaró.

El líder de la cámara alta aseguró que Israel ha buscado exterminar al pueblo Palestino a través de diversas formas "brutales", que van desde ataques armados, destrucción de hospitales y mezquitas, hasta el cierre de la ayuda humanitaria.

"Me parece que la más ominosa de todas estas formas brutales de búsqueda de exterminio al pueblo palestino es cerrar toda posibilidad de ayuda humanitaria a tal grado que están matando de hambre al pueblo palestino en general y a niños y niñas en particular", indicó.

Fernández Noroña aseveró que esas prácticas son "una monstruosidad; porque uno pensaría que después de la derrota del nazismo en el siglo XX esta no volvería a pasar nunca más".

Por lo anterior, llamó a la ciudadanía a "sumar voces" y rechazar la confrontación entre Israel y Palestina.

"Para que pare esta barbarie, este comportamiento salvaje, inhumano, y nazista que se está dando contra el pueblo palestino, se termine", concluyó.