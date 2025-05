Georgina Rodríguez y su comentado debut en la Met Gala

primer lunes de cada mayo se celebra la Met Gala, uno de los eventos más esperados de la moda que tiene lugar en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York.

Para este 2025, la gala fue el escenario perfecto para el debut de ensueño de Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, quien pisó por primera vez la alfombra azul.

Este había sido uno de los principales sueños para la modelo e influencer española, que se reunió con personalidades como Anna Wintour, Shakira, Rihanna, Zendaya, Demi Moore, Lewis Hamilton, entre otras.

Este año, la temática de la Met Gala era "Superfine: Tailoring Black Style", mientras que el código de vestimenta fue "Tailored for You", que invitó a una celebración del estilo hecho a la medida para celebrar la sastrería como expresión cultural.

Tras su participación en la 'blue carpet', el look de la socialité fue bastante comentado en redes sociales debido a que, según algunos comentarios, no fue adecuado con la temática.

La modelo española eligió un vestido negro lencero de Vetements, confeccionado en seda y decorado con encaje en la zona del escote y con una larga caída. Además, en la falda llevó una apertura alta sobre su pierna derecha con la que lució una sutil y elegante sensualidad.

Para complementar su look la guapa influencer utilizó unos stilettos negros con acabado sedoso, además del pelo suelto peinado hacia atrás con el que lució un maquillaje natural.

Pese a la elegancia con la que portó su atuendo, Georgina Rodríguez fue duramente criticada por su aparición en la Met Gala 2025.

Algunos comentarios de redes sociales señalaban que la socialité estuvo "fuera de lugar" con la temática, misma que buscaba destacar la moda de los dandis negros, caracterizada por tendencias llamativas, colores y algunas elegantes extravagancias.

Pese a las críticas, este es un peldaño más en su incursión en la moda y el estilo. En un encuentro con medios de comunicación, Gio expresó que se encontraba cumpliendo un sueño.

Al ser cuestionada si manifestó estar presente en la Met Gala, la novia de Cristiano Ronaldo respondió: "Sí, muchas veces. Siempre que llegaba mayo veía en directo. Esa noche esperaba despierta por el cambio de horario en España. Estaba despierta para ver todos los vestidos", dijo.

Además, Georgina mencionó que sus hijos viajaron a Nueva York junto a ella, mientras que Cristiano no pudo asistir por compromisos laborales. "Mis hijos están aquí conmigo, Cristiano no ha podido venir porque tiene un partido pasado mañana, me ha dicho que estoy preciosa", expresó.

Así, con la elegancia que la caracteriza, Georgina Rodríguez cumplió su sueño e hizo su debut en la Met Gala 2025, a la que asistió con un look que la hizo brillar durante la noche más especial de la moda.