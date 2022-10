General no rinde cuentas ante Comisión de Defensa.- Segob

El General Luis Cresencio Sandoval no tiene que rendir cuentas ante la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, porque no es una instancia facultada para ello.

CIUDAD DE MÉXICO

Así lo aseguró este lunes el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, luego de ser cuestionado sobre la cancelación de una reunión entre el titular de la Sedena y diputados federales para hablar sobre el hackeo a esa institución.

"No es exactamente cierto que el Secretario de la Defensa no haya querido rendir cuentas. Primero, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados no es el organismo ante el que tiene que rendir cuentas un funcionario, en este caso, el Secretario de la Defensa", dijo.

Durante un encuentro con diputados de la Ciudad de México, el funcionario federal hizo un recuento el intercambio epistolar entre el General y los legisladores.

Según dijo, tanto el General como el presidente de la Comisión de Defensa, el panista Ricardo Villarreal, habían acordado llevar a cabo el encuentro en las instalaciones de Sedena, para el que incluso habían fijado fecha.

"Es una comunicación, una carta que envía el presidente de la Comisión de Defensa, que es el diputado Villareal, un intercambio de cartas en la cual le expone o le propone al Secretario de la Defensa reunión de trabajo para revisar los temas presupuestales y que se le pueda dotar de más presupuesto no Secretaría de la defensa para evitar el hackeo, así dice el oficio", relató.

"El Secretario dice que no tiene ningún inconveniente pero que le pide, como lo hacen siempre, que esa reunión de trabajo y de intercambio de opiniones fuera de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa, acuerdan incluso una fecha".

Sin embargo, explicó el tabasqueño, el diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera Sepúlveda, envió al General una carta irrespetuosa, que dio origen a la cancelación de la reunión.

"Hay una carta del Secretario de la Comisión, que es un Diputado de Movimiento Ciudadano donde, en términos por demás irrespetuosos, se dirige al Secretario de Defensa diciéndole que bajo ningún motivo acepta ir a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa", refirió.

"Ante este desaguisado, el Secretario de la Defensa informa al presidente de la Comisión que no se va a llevar a cabo esa reunión de trabajo, pero no era un citatorio para que compareciera a rendir cuentas".

Según Adán Augusto López, los titulares de la Sedena, Semar y Guardia Nacional mantienen permanente diálogo con las Cámaras de Diputados y Senadores para intercambio de información.

Afirman que Sandoval quería reunión a puerta cerrada

El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, canceló la cita que tenía agendada con la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados porque quería una reunión "cerrada" en las instalaciones de la Defensa para hablar del hackeo del grupo Guacamaya.

Este lunes, el presidente de esa comisión -el emecista Sergio Barrera Sepúlveda- hizo público el oficio que hizo llegar al General y que el titular de Gobernación, Adán Augusto López, consideró irrespetuoso ante la negativa de los diputados de trasladarse a la Sedena.

"Los integrantes de esta Comisión agradecemos que haya respondido oportunamente a nuestra petición de tener un acercamiento con usted; sin embargo, y de manera personal, no puedo pasar la oportunidad para comentarle con todo respeto que la idea principal de esta Reunión de Trabajo fue generar un ejercicio abierto y de rendición de cuentas hacia con (sic) los ciudadanos, y no una reunión cerrada en las instalaciones de la Sedena", escribió el diputado Barrera Sepúlveda.

"Por lo que no puede dejar de señalar que tanto un servidor, como los que integramos la Bancada Naranja, no estamos de acuerdo con el actual formato de dicha Reunión. Ya que consideramos que, dada la gravedad de los lamentables hechos suscitados por el Hackeo a los servidores de la Sedena, y el riesgo que esto implica se pudo haber tomado la determinación de realizar un ejercicio abierto y transparente en la sede de la Honorable Cámara de Diputados".

El oficio tiene fecha de 11 de octubre

El coordinador de la bancada de MC, Jorge Álvarez Máynez, difundió un mensaje en Twitter en el que señaló que lo que resulta verdaderamente irrespetuoso es que se hayan acostumbrado a tratar al Congreso como oficialía de partes.

"Irrespetuoso es que ni siquiera pidan disculpas frente a casos de violación. Mi colega @ChecoBarrera actuó con dignidad y tiene todo el respaldo de @MovCiudadanoMX", agregó.