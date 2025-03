Influencer Robe Grill causa polémica tras crear "Conchabirria"

La gastronomía mexicana es una parte fundamental de la riqueza cultural que hace sobresalir a este país ante el resto del mundo, sin embargo, con la creciente euforia en TikTok y otras redes sociales, por celebrar nuevas creaciones con la finalidad de reinventar los sabores de clásicos platillos; está causando polémica un video compartido por el influencer Robe Grill.

Acompañado de su singular grito:"¡Que chille!", el creador de contenido Roberto Morales de 21 años, mejor conocido como Robe Grill, se ha convertido en todo un fenómeno culinario en redes sociales al demostrar a su corta edad un amplio dominio en la parrilla.

Con más de 16 millones de seguidores en TikTok, el sonorense transmite su gusto por la cocina y la innovación, invitando a experimentar con todo tipo de ingredientes. Desde sus inicios en redes sociales, su gallardía en la cocina se ganó el reconocimiento de los internautas, aún así, una de sus más recientes creaciones está siendo muy criticada en la red.

Disculpándose de antemano, el influencer advirtió que mostraría un platillo no apto para el paladar de muchos. Su aventura inició comprando un kilo de birria en uno de los establecimientos más famosos de la Ciudad de México, posteriormente se trasladó a una panadería para comprar conchas de vainilla.

Una vez en la parrilla, Robe colocó las conchas sobre una costra de queso, mientras preparaba una salsa con tomate, chile habanero, frambuesas y azúcar.

La birria la calentó previamente con un poco del caldo para que no se secara y para emplatar, colocó la base de la concha, costra de queso, la birria, un poco de salsa, cilantro, cebolla y por último, la tapa de la concha.

Para esta extravagante creación, el influencer propuso los nombres "conchabirria", "birriaconcha", "barrioncha", "conchirria". A pesar de su gran entusiasmo al presentar su creación, al parecer el platillo no fue del agrado de los usuarios: "Etiqueten a salubridad"; "Ay no se me antojo nada"; "En esta vas solo, bro"; "Neta no me comería eso"; "Es una abominación"; "Ya te perdimos".