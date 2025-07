Amaga funcionaria con desaparición

Tras amenazar con desaparecer a un ciudadano en Celaya, una funcionaria de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado municipal, hasta ahora sólo identificada como Adriana, fue cesada durante este fin de semana, de acuerdo con fuentes oficiales en Guanajuato.

El pasado domingo, se exhibió un video en donde la funcionaria, quien se desempeñaba como cajera en la institución municipal, le dijo en la explanada del Parque Morelos a un ciudadano que con tan solo dos mil pesos podía desaparecerlo.

"A mí me cuesta 2 mil pesos para que te desaparezcan", le dijo molesta a alguien que le reclamaba y a la vez la grababa.

Aunque en ese momento no se supo el motivo que inició la disputa, autoridades aseguraron que el pleito se inició por un cajón de estacionamiento entre la ahora ex funcionaria y un presunto familiar de un ex Alcalde, del cual no se precisó el nombre.

Luego de la exhibición, la Jumapa informó el inicio del proceso de baja de la mujer señalada de lanzar la amenaza en una entidad golpeada precisamente por la desaparición de personas, así como por los homicidios dolosos.

"(Jumapa) No tolerará actos de violencia, intimidación y/o prepotencia por ninguno de sus colaboradores, por lo que inició el proceso de baja para la separación del cargo de la persona señalada", afirmó la institución en un comunicado.

Este lunes, Saúl Trejo, el director del área de agua potable y alcantarillado, explicó que la mujer señalada trabajaba en el organismo desde 2022, pero no tenía antecedentes de realizar alguna advertencia similar.

"Nosotros vamos a hacer una investigación dentro del organismo, pero el asunto trasciende a un tema entre particulares, que son un tema que entre el particular y la persona deberán resolverlo", expuso.

"Esta persona era parte del equipo de cajeros atendiendo al público, desafortunadamente estaba en ese puesto, estaba asignada al Parque Morelos, cada tres meses se rotan a las personas que se encargan de los cobros".

El Alcalde morenista, Juan Miguel Ramírez, aseguró que como esta funcionaria, muchos otros trabajadores han sido dados de baja por actitudes en contra de los reglamentos internos.