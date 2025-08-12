Dan a conocer lista de criminales entregados por México a Estados Unidos

El Departamento de Justicia publicó la lista de los 26 integrantes de cárteles entregados a Estados Unidos, entre los que se incluyen Abigael González Valencia, líder de "Los Cuinis"; Juan Carlos Félix Gastelum, yerno del ex líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada; Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, quienes lideran el aparato de seguridad de Los Chapitos; Leobardo García Corrales, quien se cree es una figura importante del Cártel de Sinaloa; Luis Raúl Castro Valenzuela, también conocido como "Chacho", miembro del Cártel de Sinaloa; Pablo Edwin Huerta Nuño, también conocido como "Flaquito", quien es un violento capo de la Plaza de Tijuana

También Roberto Salazar, buscado en relación con el asesinato del agente del sheriff del condado de Los Ángeles, Juan Escalante, quien fue asesinado en 2008 cuando salía de su casa durante las primeras horas de la mañana.

Además de Abdul Karim Conteh, ciudadano de Sierra Leona, presuntamente dirigió una organización de tráfico de personas que introdujo ilegalmente a miles de migrantes a Estados Unidos a través de México. Todos menos, Abdul Karim Conteh, encaran hasta cadena perpetua.

Añade que "entre los fugitivos puestos bajo custodia estadounidense hoy se encuentran líderes y administradores de peligrosos cárteles de la droga, como los designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, incluyendo el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Noreste (anteriormente Los Zetas). Se alega que estos fugitivos importaron a Estados Unidos grandes cantidades de drogas peligrosas, como cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína".