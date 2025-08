Acuerdo de seguridad con EU no está en riesgo.- CSP

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no está en riesgo el acuerdo de Seguridad con Estados Unidos, luego que el Wall Street Journal advirtió de omisiones que ponen en riesgo el convenio bilateral, como la fuga del capo del fentanilo Zhi Dong Zhang.

"No, (no está en riesgo), no sé de dónde saca el WSJ sus fuentes, pero no están bien sus fuentes, porque no", comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

En espera de que se dé a conocer el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos, The Wall Street Journal advirtió de omisiones que ponen en riesgo el convenio, como el haber permitido la fuga del presunto capo del fentanilo Zhi Dong Zhang, alias "Brother Wang", quien escapó de la prisión domiciliaria en la que se encontraba en la CDMX.

En un artículo publicado ayer lunes, el diario estadounidense considera que "los cárteles de la droga de México perjudican los acuerdos de Sheinbaum con Trump", y para exponer esa idea retoma la historia del chino investigado en Estados Unidos por contrabandear fentanilo.

El presunto capo del fentanilo escapó de su prisión domiciliaria seis días después de que ordenaran una nueva captura en su contra en Estados Unidos por lavar más de 20 millones de dólares en el sistema bancario.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal aseguró que la redacción del acuerdo con Estados Unidos está prácticamente concluida y que la fecha para la firma del mismo aún está en espera de confirmarse.

"Tal vez se entendió mal, no había yo puesto fecha de que esta semana. Esta semana está listo, pero no firmar. Entonces, ya prácticamente está la redacción. El tema de la firma todavía no se define cuándo se firme", explicó.

La titular del Ejecutivo federal dijo que existe con EU colaboración permanente y que el acuerdo de Seguridad contempla cuatro principios, principalmente el respeto a la soberanía.

"Hay acuerdo, y hay colaboración, y hay cooperación permanente, y ya el texto está listo. ¿Cuándo se va a firmar, cómo se va a firmar? Eso lo tenemos que definir.

"Pero el acuerdo está listo y parte de cuatro principios, el más importante respeto a la soberanía, así dice el acuerdo. Este acuerdo se basa en cuatro principios: número 1, respeto a la soberanía, número 2, respeto a la territorialidad; número 3, confianza mutua; y número 4, colaboración y cooperación en ese marco", agregó.