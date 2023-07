Qué hacen las "corcholatas" y el frente opositor este domingo

CIUDAD DE MÉXICO

Las asistentes aseguraron que Sheinbaum Pardo es la mejor opción para México "al estar comprometida con las causas sociales del pueblo".

La reunión se llevó a cabo en el auditorio del Sovi en Saltillo Coahuila, donde se otorgó el nombramiento de Mónica Alvarado como coordinadora de SUMA Mujeres en la entidad, al evento asistieron empresarios mineros, académicos, y lideresas sociales.

En el evento se presentó como invitada la senadora Olga Sánchez Cordero, quien aseguró que la próxima presidenta de México debe ser una mujer de izquierda como la doctora Claudia Sheinbaum, quien busca encabezar la Coordinación Nacional en Defensa de la 4T.

La senadora consideró que los movimientos feministas de derecha no existen y por lo regular son acallados por la misma corriente ideológica.

Sheinbaum critica boyas y alambres de púas en frontera de Texas

La aspirante a la Presidencia de la República por parte de morena, Claudia Sheinbaum, condenó la colocación de boyas y alambres de púas en la frontera con Texas por parte de su gobernador, Greg Abbott.

Desde Tijuana, denunció trato discriminatorio hacia los migrantes, y calificó dicha acción como inaceptable y violatoria de los derechos humanos más elementales.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México señaló que entre México y Estados Unidos nos unen, no solamente un gran acuerdo comercial, sino también una relación cultural y de familias: "Por encima de todos está la amistad de una relación de iguales siempre vamos a condenar cualquier forma de violación a los Derechos Humanos".

Por lo anterior, aseguró que la mejor forma para disminuir la migración, como lo ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la cooperación y el desarrollo.

"Los mexicanos y personas de otras nacionalidades migran a Estados Unidos principalmente por necesidad, no por gusto, y la mejor manera de que se queden en sus lugares es que haya desarrollo y que haya bienestar, por eso lucha la cuarta transformación", concluyó.





Ebrard convive con jóvenes de barras Praderas

El aspirante a la candidatura presidencial por parte de Morena, Marcelo Ebrard, acudió al municipio de Naucalpan, en el Estado de México, donde convivió con jóvenes que se ejercitan en las barras Praderas.

El excanciller saludó a los asistentes y hasta hizo una rutina de ejercicio para pecho y brazo.

En el evento platicó con los jóvenes sobre la importancia del deporte y el trabajo en comunidad para erradicar la inseguridad en dicho municipio.

Al término, el aspirante bailó con los asistentes el famoso Payaso de Rodeo.

Insiste Monreal en eliminar espectaculares y bardas de corcholatas para evitar sanciones

Tras advertir que el Instituto Nacional Electoral (INE) invadirá funciones del Poder Legislativo al acatar la orden del Tribunal Electoral para que emita en un plazo de cinco días lineamientos para regular y fiscalizar las giras de los aspirantes presidenciales de la 4T y de la alianza opositora, el senador con licencia Ricardo Monreal insistió en que las corcholatas eliminen de inmediato espectaculares y bardas, para evitar sanciones.

Consultado sobre la resolución del Tribunal Electoral durante su visita a Milpa Alta, el exgobernador de Zacatecas denunció que "lo que va a hacer el INE no es correcto, porque eso le corresponde al Poder Legislativo".

Ricardo Monreal señaló que una vez que el INE establezca los lineamientos, les corresponderá a los aspirantes presidenciales respetarlas. "Yo las voy a honrar y por eso decía ayer que, antes de que se tomen decisiones por el órgano electoral, el INE, debido a esta resolución del TRIFE, todos de manera voluntaria, resolviéramos retirar la propaganda que está prohibida en los estatutos y en el acuerdo que sostuvimos en el Consejo Nacional de Morena", recalcó.

Urgió a que se retire de inmediato toda la promoción en bardas, vehículos, vallas rodantes como son los autobuses de transporte público, o el mundo digital. "Todo eso tiene que ser retirado de inmediato, y yo creo que por ética y por una autoridad moral que tenemos que expresarle a la sociedad, deberíamos hacerlo antes de que el INE tomara decisiones", puntualizó.

Xóchitl Gálvez dice que en su gobierno "no habrá huevones"

En este marco, aclaró que ella nunca ha dicho que los adultos mayores tienen que seguir trabajando y que deben desaparecer las pensiones, pues las únicas pensiones que no regresarán son las de los expresidentes.

Xóchitl Gálvez puntualizó que lo que sí ha dicho es que, de ganar las elecciones, en su gobierno no habrá "huevones", como Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex, "que es un ´talegón´, por cierto, que está ahí en Gobernación sin hacer nada. Esos son los ´huevones´ que no va a haber conmigo, gente como Nacho Ovalle".

De visita en Oaxaca, Xóchitl Gálvez advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser sancionado e inscrito en el registro de personas responsables de violencia política contra las mujeres en razón de género.

En conferencia de prensa, explicó que ese tipo de violencia es cuando una autoridad quiere impedir que alguien acceda a espacios de poder por el simple hecho de ser mujer. Dijo que el presidente López Obrador le está echando todo el poder del Estado.

"Eso de lo que él se quejó y que decía que los presidentes no deberían, eso del ´cállate chachalaca´ a (Vicente) Fox, él lo está replicando todavía más grave. Haberse atrevido a meterse a mis cuentas fiscales de la empresa, que es secreto fiscal, que es secreto bancario, violando la ley, porque no me encontraron en mis cuentas personales un peso mal habido. Lo que se va a topar es que soy una empresaria hace 31 años", remarcó.

"Me voy a ir a los tribunales y le voy a ganar y va a tener que ser inscrito en la lista de violentadores, porque decir que soy un globo que me inflan, decir que soy un títere de hombres, es no saber mi historia y no saber de qué estoy hecha", advirtió.

Por otra parte, insistió en que no hay ningún hombre detrás de ella y enfatizó que "yo sí tengo los ovarios para deslindarme de Fox y de quien me tenga que deslindar, porque yo estoy aquí por mi mérito, por mi capacidad, por mi trabajo, por mi talento", expresó.