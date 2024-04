A INE le tembló la mano con AMLO, acusa Frente opositor

CIUDAD DE MÉXICO

"Al INE le tembló la mano, le tuvo miedo a López Obrador. No tuvieron el valor de erigirse como responsables de una elección con reglas", afirmó el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano.

"Veo con mucha preocupación que el Instituto Nacional Electoral (INE) no se haya hecho respetar porque el árbitro no puede permitir que haya un partido --si fuera de futbol- con clavos en la cancha, que es el crimen organizado", alegó el panista Marko Cortés.

"No puede permitir que uno de los árbitros de línea sea de uno de los equipos. No puede permitir que se un lado haya más jugadores.

"Está permitiendo una contienda electoral desequilibrada desde el momento en que el Presidente es el coordinador y vocero de la narco candidata Sheinbaum", incidió.

El líder del blanquiazul dijo que lo que la coalición opositora esperaba "es que, ante la reincidencia enfermiza de López Obrador, ya dieran un golpe en la mesa, se armaran de valor y cancelaran la conferencia mañanera".

Los dirigentes dieron a conocer que habían presentado sendas denuncias or peculado y desvío de recursos públicos contra los ex Gobernadores Eugenio Hernández y Eruviel Ávila y contra el ex Alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, todos ellos reclutados por Morena como candidatos u operadores.

"Están sacando a los mafiosos de la cárcel para incorporarlos a la campaña" resumió el priista Alejandro Moreno.





"Morena agarra a la basura política y se la llevan para beneficiar sus campañas. No pueden conceder indultos a priori", protestó.

El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, dijo, también fue denunciado por "presionar a jueces ".