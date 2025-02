Advierten petroleros de fractura en gremio

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que un Tribunal Laboral ordenó la reinstalación de Víctor Manuel Kidnie de la Cruz como funcionario sindical de la Sección 47, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, trabajadores advierten una fractura en el gremio.

Kidnie acusó que fue jubilado "de manera prepotente" por el dirigente nacional del sindicato petrolero, Ricardo Aldana, en acuerdo con Pemex.

Kidnie de la Cruz es un líder natural del sindicato petrolero en la zona más productiva de la empresa petrolera: la Sonda de Campeche.

Su crecimiento dentro de la organización detonó con el extinto dirigente nacional Carlos Romero Deschamps.

Sin embargo, tras la renuncia al cargo de Romero y su posterior fallecimiento, Ricardo Aldana tomó las riendas del sindicato, con quien Kidnie encontró diferencias.

Sobre todo porque envió en 2023 a la cárcel a uno de los delfines de Aldana: Víctor Matías Hernández Colunga, ex líder de la Sección 47.

Esa jugada le costó a Kidnie la jubilación y que quedara fuera de la planilla de la Sección 47 en 2024.

Con Kidnie fuera, la Sección quedó en manos de José Antonio Toledo González, delfín de Víctor Matías Hernández Colunga, acusado por Kidnie en 2023 por desvío de recursos. El caso se asentó en el procedimiento penal 577/2023, lo que derivó en la aprehensión de Hernández Colunga y el tesorero Alberto Macías en el aeropuerto de Campeche, en julio de 2023, por lo que vino una ofensiva contra de la cúpula sindical Kidnie.

A la par, tras un largo litigio, Kidnie logró su reinstalación como funcionario sindical.

La resolución ordena que Kidnie sea restituido como Secretario del Interior y Acuerdos del Comité Ejecutivo Local de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores

Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México.

El Tribunal Laboral Federal ordenó dejar sin efecto el oficio SG-202/2023, de fecha 11 de julio de 2023, donde Ricardo Aldana había solicitado a la Subdirección de Capital Humano de Pemex el fin ipso facto de la comisión sindical de Kidnie (F-154364).

Kidnie solicitó a Aldana y al sindicato una disculpa pública.

Pemex, a su vez, deberá emitir un nuevo oficio donde se restituya formalmente a Kidnie en su cargo sindical.

Hasta ahora, Toledo González y Hernández Colunga se mantienen como líderes visibles de la Sección 47 al mando de Ricardo Aldana.

Sin embargo, la orden del tribunal inquietó al sindicato con la reinstalación de Kidnie en un cargo clave dentro de la Sección 47, que aglutina alrededor de 6 mil 500 mil trabajadores, la mayoría de plataformas en la Sonda de Campeche.

"Ahorita estamos concentrados en que se acate la decisión judicial, porque ya es una orden de acatamiento. El documento es muy claro, que ya es una orden de acatamiento, y eso es lo que estamos esperando, para que nos tengan que reinstalar. Te comento que el tema de mi jubilación lo acepté por no violentar las cosas, pero yo sabía muy bien que esto iba a dar un vuelco", dijo a Grupo REFORMA Víctor Manuel Kidnie.

"La estrategia de ellos (el sindicato) era ampararse para ganar tiempo y que vinieran las elecciones y llegara el proceso de la jubilación. Yo no pedí la jubilación, yo no la pedí. La representación del sindicato encabezada por Ricardo Aldana hizo un acuerdo con Pemex y ahí fue donde me jubilaron", reprochó.

"Justamente porque ahora, por ley no se puede jubilar de la manera en que lo hicieron, de una manera violenta, avasalladora y prepotente".

Por este asunto, aseguraron fuentes sindicales, Aldana llamó "en calidad de urgente" a Hernández Colunga a la sede del sindicato en la Ciudad de México para revisar la reinstalación de Kidnie.