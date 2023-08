Suma México 2.710 fosas clandestinas

Las desapariciones en México no cesan y han escalado hasta convertirse en una crisis que desborda a las autoridades y a las organizaciones civiles. En total, se desconoce el paradero de más de 110.000 personas y la cifra cada mes va en aumento. En México, cada mes desaparecen alrededor de 625 personas, de acuerdo a datos oficiales. Muchas de ellas son asesinadas y terminan enterradas en una fosa clandestina.

Entre diciembre de 2018 y enero de 2023, la Comisión Nacional de Búsqueda ha contabilizado 2.710 fosas clandestinas con restos humanos por todo el país. Veracruz, Colima y Sinaloa se sitúan entre los Estados donde más desapariciones hubo en el último sexenio. Solo en estas tres entidades las autoridades han encontrado 874 fosas, aunque el drama se extiende por todo el país. Que las fosas no hayan sido encontradas por las autoridades, no significa que no estén ahí, como denuncian las organizaciones. Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas y Sonora también forman parte de la lista. Se trata de otro síntoma de la profunda violencia que viven estos territorios, en disputa entre varios carteles.

OTROS DATOS

Aunque el presidente López Obrador asegura que el número de desaparecidos ha descendido durante su gestión, las organizaciones civiles y grupos de madres buscadoras desmienten el optimismo del Gobierno y denuncian el poco apoyo de las autoridades para encontrar a sus desaparecidos. En total 34.358 personas han desaparecido durante la actual Administración, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. "En este camino de dolor habemos quien abandonamos nuestra vida para buscar a los hijos y quienes abandonan sus ideales cuando llegan al poder. Usted no lo haga, presidente", decía Ceci Flores, portavoz del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. "Las Madres Buscadoras no somos opositoras, buscamos a nuestros hijos ante la apatía, insensibilidad, burocracia y nulo apoyo por parte de las autoridades", explica.