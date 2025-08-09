Indaga FGE a titular de Hacienda de Morelos por 'mansión'

Iris Velázquez

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 09-Aug-2025 .-La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Morelos inició una investigación contra Mirna Zavala Zúñiga, titular de la Secretaría de Hacienda del estado, por presunto enriquecimiento ilícito, tras la acusación de que construye una vivienda en una zona de alta plusvalía.

La Fiscalía de Morelos, a través de su titular Leonel Díaz Rogel, confirmó ayer a la prensa la apertura de una investigación contra Zavala Zúñiga tras señalamientos por la presunta propiedad en la colonia Vista Hermosa, en Cuernavaca, que tras ser culminada podría alcanzar un valor de hasta los 50 millones de pesos.

El alto valor del inmueble, que se viralizó en redes sociales, ha desatado señalamientos al no corresponder con los ingresos de la integrante del gabinete de la Gobernadora morenista, Margarita González Saravia.

Díaz Rogel apuntó que la investigación se abrió de oficio a raíz de señalamientos difundidos. Según los registros, el terreno de 520 metros cuadrados adquirido en 3.5 millones de pesos en una zona de alta plusvalía está en copropiedad con su esposo, Israel Sergio González Macedo, quien se desempeña como director del Registro Civil del estado.

"Se ha iniciado una carpeta de investigación, es lo que puedo decir, y está en fase de integración, y como lo he comentado hace un momento, la presunción de inocencia aplica para todas y todos los ciudadanos. Vamos a dar la oportunidad de que se aporten los elementos de una y otra parte", expuso el Fiscal.

Subrayó que prevalece la presunción de inocencia, y que la funcionaria tendrá la oportunidad de aportar su versión y pruebas. El fiscal aseguró que la FECC actuará con inmediatez y no permitirá que ningún caso de corrupción quede impune.

"Tenemos la posibilidad en este momento de integrar todos los elementos habidos, y posteriormente se le hará saber en la individualización respectiva a la señalada", añadió.

"Es algo que hemos nosotros procurado, que la inmediatez sea efectiva y en eso nos estamos ocupando", comunicó ante el cuestionamiento de en cuánto tiempo se le notificará a la funcionaria.

El pasado lunes 4 de agosto, Gobierno estatal comunicó que Mirna Zavala sería separada de su cargo, cuya gestión oficial se extiende hasta el próximo 15 de agosto.

La Mandataria de Morelos, Margarita González Saravia, informó en una conferencia de prensa que la salida de Zavala respondía a un proceso de reordenamiento institucional, en el que las secretarías de Hacienda y Administración se fusionarán en una sola dependencia (Secretaría de Administración y Finanzas), como parte de una estrategia para simplificar procesos y modernizar el gobierno estatal.

La Gobernadora añadió que le ofreció a Zavala una subsecretaría, pero esta la rechazó, expresando su intención de jubilarse del servicio público para enfocarse en su trabajo en la universidad. Sin embargo, la decisión se tomó en medio del escándalo por la construcción de la mansión, lo que ha generado especulaciones sobre si la separación del cargo está directamente relacionada con la investigación.

En declaraciones previas a su salida, la todavía titular de la Hacienda estatal admitió poseer el terreno, pero aseguró que la construcción se limitaba a una cisterna y sus cimientos, negando la existencia de la casa millonaria.

"Me permito señalar que la información que ha estado circulando es una mentira, no hay una propiedad como se ha señalado. Es un terreno donde solamente tiene una cisterna y unos cimientos. Fue declarado de manera oportuna todo lo que exigen las autoridades", afirmó el pasado 29 de julio sin dar más detalles sobre el valor de la propiedad.

El titular de la FECC indicó que se han judicializado cerca de 120 carpetas, mismas que datan desde el año 2018, contra exfuncionarios de la administración estatal anterior, encabezada por el ex Gobernador, ahora diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo.