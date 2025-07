Presidenta Sheinbaum pide versión de Adán Augusto López sobre acusaciones

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, dar su versión sobre las acusaciones que pesan contra el que fuera su jefe policiaco en el Gobierno de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, hoy buscado por la Interpol, acusado de vínculos con el crimen organizado.

La petición de la Mandataria se da a casi una semana de que se revelara la existencia de una orden de aprehensión en contra del ex funcionario, quien se encuentra prófugo de la justicia y huyó de México desde enero pasado.

En conferencia, pidió al ex Secretario de Gobernación de AMLO informar qué fue lo que vivió con el implicado, cuáles fueron y cómo llegó la información de los nexos entre su colaborador y el grupo delictivo denominado "La Barredora".

-Ayer comentó que no se puede encubrir a nadie, debe haber pruebas ante hechos y que haya una responsabilidad, esto lo digo por el caso del senador Adán Augusto, Presidenta, este tema que viene ocurriendo, ¿no tiene un costo político para el Gobierno?, se le preguntó.

"No, no lo creo, la Fiscalía investiga, y lo que lleven las investigaciones de la Fiscalía, y bueno, sería pertinente que el senador, pues también diera su versión.

"Es importante, por ejemplo, durante el primer periodo del senador hoy Adán Augusto, como Gobernador, bajó muchísimo los niveles de inseguridad en Tabasco, los homicidios cayeron de manera muy importante, eso habla de un trabajo que se hizo cuando él fue Gobernador, ya la parte de investigación contra esta persona que fue secretario, vino después, por eso yo decía que el Gabinete de Seguridad, el martes, les pueda platicar, pues cómo fue este proceso, con las fechas y todo.

"Pero bueno, el senador debe dar su versión también, para que se conozca y la gente pueda valorar la función que desempeñó él como Gobernador y particularmente en el tema de seguridad, y de todas maneras, si hay investigaciones, pues tiene que seguirse investigando, nosotros no vamos a proteger, a cubrir a nadie, la Fiscalía cuando hace investigaciones, pues hará sus investigaciones y llegará a sus propias conclusiones a partir de las investigaciones.

"Pero me parece, él tiene su propia decisión, yo no le instruyo nada, no es de ninguna manera una imposición o algo así, pero sería muy bueno que él diera su versión para que pues la gente conociera también qué fue lo que él vivió como Gobernador, qué fue lo que vivió con esta persona, cuáles fueron sus resultados y en todo caso cómo fue que, pues llegó la información de que esta persona estaba involucrada con un grupo delictivo", añadió.