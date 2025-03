Ofrecen recompensa por ex colaborador de 'Cuau'

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos ofrece una recompensa de más de 100 mil pesos por información que conduzca a la captura de Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo durante la Administración del ahora ex Gobernador Cuauhtémoc Blanco.

La institución adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la persona que aporte información que ayude a dar con el paradero del ex funcionario será recompensada con 1000 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), es decir, 113 mil 140 pesos, según el valor actual.

"A quien aporte información útil, veraz y oportuna para cumplimentar orden de aprehensión girada por un Juez de Control a petición de la Fiscalía Anticorrupción", detalló en un comunicado.

"Se integró la correspondiente carpeta de investigación, se solicitó y se obtuvo por parte de un Juez de Control, orden de aprehensión en contra del citado ex servidor público y toda vez que, a pesar de ser buscado no ha sido localizado para ejecutar dicho mandato judicial, es que se solicita la colaboración del público en general", agregó.

Álvarez Anonales se desempeñó como director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, área a cargo del Gobierno estatal, y es buscado por su probable participación en delitos por hechos de corrupción, pues habría favorecido con la venta irregular de predios, con precios por debajo del valor comercial, a cercanos y un familiar de Blanco, actualmente senador por Morena.

Algunos de los allegados al morenista, trascendió, adquirieron hasta tres lotes con precios de 400 pesos el metro cuadrado.

La investigación se deriva de una denuncia penal presentada por el actual Gobierno estatal por irregularidades por más de 40 millones de pesos halladas por la Contraloría durante el proceso de entrega-recepción, de acuerdo con lo comentado en enero pasado por el consejero jurídico Edgar Maldonado.

Entre las anomalías está el presunto detrimento al erario por 19 millones de pesos por la contratación de un artista a través del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo en el sexenio anterior, lo que también fue informado por Maldonado.

Según fuentes, Álvarez Anonales habría participado en un sistema de tráfico de influencias para la venta de terrenos en el que también estarían incluidos otros ex funcionarios como Edgar Riu, ex secretario particular y primo del ex Gobernador.

En la lista de investigados están Gerardo Becerra, ex asesor Anticorrupción; Sandra Anaya Villegas, ex Secretaria de Administración y ahora diputada federal por Morena; Gerardo Becerra, ex asesor Anticorrupción, y Mónica Boggio, ex jefa de la Oficina de la Gubernatura y actual magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa.

La Fiscalía Anticorrupción detectó que el precio asignado a los terrenos por el Instituto de Crédito no correspondía al valor de mercado, y que existieron fallas en los avalúos autorizados.

Asimismo, se investiga la adquisición de predios a través de terceras personas y el cobro de cantidades de dinero por fuera del Presupuesto de Ingresos establecido.

Esta indagatoria es una de las seis iniciadas contra ex funcionarios de la Administración de Blanco emprendidas por el actual Gobierno de Morelos, a cargo de la morenista Margarita González Saravia, por irregularidades detectadas.

En noviembre pasado, el vicefiscal Anticorrupción en Morelos, Edgar Núñez, dijo que sumaban cinco denuncias por comercio irregular de terrenos contra del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, e incluso que se acusaban ventas duplicadas.

El ex funcionario acusado ha sido señalado como allegado de Ulises Bravo, hermano del ex Gobernador.

Tras dejar el cargo de encargado del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo por cambio de gestión estatal, Álvarez Anonales asumió este año como Tesorero del municipio de Cuautla para un periodo de dos años, pero no se ha presentado a laborar en los últimos días.