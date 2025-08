Peritos del Rancho Izaguirre en incertidumbre por audiencia aplazada

Los cuatro peritos acusados de procesar incorrectamente el Rancho Izaguirre se encuentran en la incertidumbre, pues su audiencia se sigue aplazando.

"El área de notificaciones me informa que el Juzgado Decimotercero está de vacaciones, ellos se incorporan a actividades el día 4 de agosto, y es el día que estaba señalado como el que se iba a llevar a cabo la audiencia inicial, ahora entiendo por qué no han sido notificados los peritos", lamentó Cecilia Isabel Ayala Dávalos, quien es abogada de tres de los inculpados: Juan José, Edgar Brandon y Enrique Yeragzmel.

En mayo se aplazó su audiencia porque ese día había otros asuntos, en junio no les avisaron y el 4 de agosto temen que no se realizará la audiencia, pues no les han notificado.

"En un sentido estricto, el más interesado era el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, que le dio entrada a esa también acta administrativa, también llena de mentiras, que escribió (...) (la Vicefiscal Blanca) Jacqueline (Trujillo).

"Dejan en la incertidumbre a todos los involucrados, les provocan un gasto económico, porque al menos en el caso de Ciencias Forenses, los directivos no los van a hacer fuertes, a ellos les toca contratar a un abogado particular para que los defienda", lamentó Ayala Dávalos.

Los cuatro peritos que acudieron al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, aseguran que ellos informaron que el proceso no estaba completo, pero no fueron requeridos de nuevo.

"Ellos ya desde luego emocionalmente les afecta porque siempre han sido hombres comprometidos, (...) están en la mira de la sociedad y recuerden que somos una sociedad tendenciosa que no conocemos el contexto real y opinamos; están afectados".

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Juan José, Edgar Brandon y Enrique Yeragzmel, peritos del IJCF, de abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia.