Acoso a familia del ex Fiscal de Morelos

CIUDAD DE MÉXICO.- La familia de Uriel Carmona Gándara, destituido como Fiscal de Morelos el pasado 6 de febrero por el Congreso local, acusó que está siendo acosada por autoridades ministeriales federales y estatales a través de vigilancias permanentes afuera de su domicilio.

"Soy Uriel Carmona Sánchez, padre de Uriel Carmona Gándara, ex Fiscal del estado de Morelos, y estoy saliendo a la opinión pública hasta este momento, por prudencia y por respeto a la ley y sus procesos, pero mi familia y yo ya estamos cansados del acoso, de la presión y del terror a los que estamos sometidos", dijo el padre del ex Fiscal en un video difundido esta madrugada. "La gente de Morelos conoce la historia de nuestra familia, sabe quienes somos, y si en verdad hay algo, hagan las cosas conforme a derecho, sigan los cauces legales. Si mi hijo fue un fiscal incómodo para los de arriba, hoy ya no está, ya se fue. Ya no queremos problemas, ya no sigan acosándonos. Todos estamos limpios".

El padre de Carmona advirtió que la familia teme que puedan ser víctimas de un caso ministerial fabricado.

"Personas que han estado afuera de nuestros domicilios, desde el día 7 de febrero y hasta la fecha, en diversos vehículos particulares con placas falsas, vehículos de mensajería falsos, drones sobrevolando constantemente e incluso siguiéndonos en cada movimiento que hacemos. Tenemos miedo de que ingresen a nuestros domicilios con la intención de dejar pruebas falsas para sus intereses malsanos", insistió.

Carmona Sánchez responsabilizó a las Fiscalías de Morelos, de la Ciudad de México y General de la República, por perturbar la vida de la familia.

"De poner en riesgo ilegalmente a todos. Desde aquí le pido a la presidenta Claudia Sheinbaum que le ordene a todas las autoridades involucradas que ya dejen de violar la ley, que mi hijo ya no está, que ya nos dejen en paz a todos, aquí nunca ha habido nada que perseguir, y también le pido nos reciba a mi esposa y a mí, porque estoy seguro que usted, Presidenta, no conoce la verdad ni todo lo que está pasando aquí", expuso.

Uriel Carmona fue separado de cargo como como Fiscal de Morelos tras solicitar el desafuero del ex Gobernador Cuauhtémoc Blanco para que enfrente las acusaciones pendientes en el estado, entre ellas de violación en grado de tentativa contra su media hermana, Nidia Fabiola, ocurrida en 2023.

La Fiscalía de Morelos cuenta con al menos 10 carpetas de investigación contra el ex Mandatario por diversos delitos como asociación delictuosa, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

En diciembre pasado, el Gobierno de Morelos, ya a cargo de la morenista Margarita González, presentó seis denuncias penales y administrativas por el desvío de al menos 40 millones de pesos durante la Administración de Blanco.

El pasado 7 de febrero, González negó ser una protectora de su antecesor, y dijo que desde la nueva Fiscalía reactivarán denuncias contra funcionarios de la anterior gestión por corrupción.

El Congreso destituyó a Carmona por falta de idoneidad y el nuevo Fiscal General de Morelos, Édgar Maldonado Ceballos, anunció que la gestión anterior será sometida a una auditoría.