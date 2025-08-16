Retiene la FGR a Miss Guerrero

A gentes de la Guardia Nacional (GN) retuvieron a Isidora Lagos, Miss Guerrero, y a un hombre con un arma de fuego cuando viajaban en la Autopista del Sol Acapulco-Cuernavaca.

De acuerdo con fuentes oficiales, ambos iban a bordo de una camioneta Ford, tipo Durango, cuando fueron interceptados por los agentes federales para una revisión, a la altura de la caseta de La Venta.

En el interior del vehículo fue encontrada un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Ambos fueron retenidos y trasladados a la subsede de la Fiscalía General de la República (FGR), donde el Ministerio Público Federal no ha determinado su situación jurídica.

Los fiscales tienen un plazo de 48 horas para definir si ejercerá o no la acción penal contra Lagos y su acompañante.

Isidora Lagos, quien reside en Acapulco, se prepara para concursar en el certamen nacional de Miss México que se realizará este año.

La Miss Guerrero es licenciada en Derecho y estudia gastronomía.



