Reprocha FGR a EU: 'no han dado ni el nombre de piloto'

La Fiscalía General de la República (FGR) reprochó que ni el Gobierno de Estados Unidos ni su Embajador Ken Salazar, en la rueda de prensa de ayer, han dado respuesta a las solicitudes de información que les han presentado sobre el secuestro del capo Ismael "El Mayo" Zambada.

En un comunicado, aseguró que desde hace 10 semanas ha empleado distintas vías para requerirle los documentos del vuelo en el que Zambada fue trasladado a la Unión Americana y a la fecha no les han proporcionado ni el nombre del piloto del avión.

"Al respecto, la representación diplomática de los Estados Unidos de América realizó, ayer mismo, una conferencia de prensa respecto al caso Ismael 'Z', en la que no se dio respuesta a estos requerimientos específicos de carácter procesal", señaló la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero.

"La FGR continuará en espera de dicha información, la cual le fue solicitada al Gobierno de los Estados Unidos de América, desde el mes de agosto pasado".

El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró ayer que su Gobierno ha dado la información que tiene sobre la captura de Ismael "El Mayo Zambada" y sobre el piloto que lo llevó a Estados Unidos.

Esto luego de que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, asegurara que Estados Unidos no ha explicado por qué una aeronave con una matrícula clonada pudo aterrizar en su territorio y no se detuvo al piloto.

"Ya lo hemos explicado, les voy a leer la carta, otra vez, del Secretario Blinken. Yo lo he dicho, es el Secretario Blinken, pues es el Canciller de EU, el Fiscal Garland (es el Fiscal), y esto lo puedo decir sin excepción: Son las personas más auténticas, sin corrupción, (están) diciendo lo que es, la verdad.

"Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Secretario Blinken? 'No se llevó a cabo ningún operativo policial en México, no era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. El piloto no era contratista, ni empleado del Gobierno de EU, ni ciudadano estadounidense' ¿No sé qué se puede decir más claro?", señaló Salazar.