Hombres armados secuestran a mujer de un puesto de comida en Cajeme

Daniela Martínez Rivas de 26 años de edad, fue privada de la libertad, la madrugada de este viernes 15 de agosto, cuando cenaba con sus compañeros de trabajo en un puesto de hot dogs, al sur de Cajeme, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que investiga un posible caso de privación ilegal de la libertad ocurrido esta madrugada en la colonia Paseo Alameda de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme.

El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 00:20 horas, cuando la víctima, Daniela "N", fue privada de su libertad en la calle Jalisco entre el boulevard CTM, en la colonia Paseo Alameda.

Según testimonios, la víctima se encontraba cenando junto con otras personas, cuando un masculino de complexión delgada, estatura alta, tez morena, barba cerrada y vestimenta conformada por pantalón de mezclilla y camiseta gris, se le acercó mientras la apuntaba con un arma corta.

En ese momento, dos hombres más descendieron de un vehículo tipo sedán, color gris, marca Nissan, línea Sentra, modelo reciente, portando armas largas y vestimenta oscura para subir por la fuerza a la víctima al vehículo y huir por la calle Jalisco hacia el norte.

La FGJE, en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y otras corporaciones de seguridad, ha desplegado un operativo en la zona para localizar el vehículo involucrado y dar con el paradero de la víctima.

Además, se han iniciado las diligencias correspondientes para determinar si el caso se vincula con otros delitos; se informará a la opinión pública una vez lo permitan los tiempos procesales, comunicó la Fiscalía de Sonora.

Otro caso de mujer privada de la libertad

El viernes 8 de agosto, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora difundió un video donde se observa como dos hombres acorralaron a Blanca Siomara, una joven mujer de 28 años de edad, afuera de un hotel sobre la calle Allende, entre Tlaxcala y Tabasco, de Cajeme.

En un momento quiso escapar y la atraparon, la subieron por la fuerza a un vehículo que los estaba esperando.

La Fiscalía de Sonora emitió una cédula de Protocolo Alba.

Al día siguiente, la misma institución informó que fue desactivada tras ser localizada sana y salva.

Derivado de una intensa búsqueda implementada por fuerzas del orden público de los tres niveles de Gobierno en zonas claves de Ciudad Obregón y a la difusión en redes sociales y medios de comunicación de la cédula de Protocolo Alba, la mujer fue dejada en libertad y ya se encuentra con sus familiares sana y salva, detalló.

Agregó que mantiene una investigación para dar con los responsables de este hecho.