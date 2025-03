Atacan con ácido a influencer en Tijuana

La emprendedora e influencer Fernanda Sánchez denunció que fue víctima de un ataque con ácido en Tijuana, Baja California, la noche del pasado 3 de marzo.

A través de redes sociales, la joven señaló que fue agredida por una mujer que se acercó a su negocio para pedirle informes sobre un trabajo, y que le arrojó el ácido frente a de su hija de 5 años y sus colaboradores.

"Esta persona ya había ido anteriormente a preguntar por mí, mientras yo le empiezo a brindar información, esta persona destapa un bote que contenía en sus manos y me lo arroja en mi rostro, dejándome sin poder pedir ayuda y poder respirar", contó Sánchez.

"En cuestiones de segundos me empezó a quemar la cara, creemos que lo que me arrojó fue un ácido, pero aún no sabemos qué tipo de ácido", agregó.

Tras la agresión, la joven apuntó que presentó quemaduras en la boca, nariz y un oído, pero que su ojo derecho fue el que más se vio afectado porque perdió gran visibilidad.

"Este video no lo hago para fomentar (...) lo hago con el fin que se alce mi voz y que sea escuchada, porque en lo que va del año he sufrido dos agresiones", expresó.

Sánchez pidió ayuda a las autoridades para dar con la presunta responsable del ataque.

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

Los ataques con ácido están tipificados en la Ley de Acceso de las Mujeres y en el Código penal de la entidad como delito de violencia extrema, tras la aprobación de la Ley Malena.