Fentanilo es imparable por simulación y opacidad.- senadores

La irrefrenable producción de drogas sintéticas en Sinaloa evidencia simulación y opacidad en el combate al crimen organizado, afirmaron los senadores Damián Zepeda y Mario Zamora.

En edición de este lunes, REFORMA publicó que la producción de drogas sintéticas en Sinaloa para su envío a Estados Unidos no tiene freno.

Mientras en 2022 la Secretaría de la Defensa Nacional reportó la localización de 238 laboratorios para la producción de fentanilo, en 2023 halló 835, la mayoría en Culiacán, epicentro de operaciones de "Los Chapitos", una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

"Es muy evidente el dominio del crimen organizado en México, la autoridad simplemente no está combatiendo el crimen organizado: hay toda una estrategia de simulación en donde se patrulla pero no se detiene a criminales y no se detiene su avance", planteó el panista Damián Zepeda.

"Son impresionantes los datos que publica REFORMA, con el número de laboratorios de un año a otro y esos son de los que se saben, pero es increíble cómo la abrumadora mayoría se encuentra en un mismo territorio: pues ¿qué tan difícil es encontrar eso con la tecnología que se tiene hoy. Eso lo que demuestra es que el Gobierno no está combatiendo al crimen", enfatizó.

En opinión del legislador sonorense, la información publicada deja ver "el evidente fracaso de la política de seguridad pública: está en evidencia el poderío del crimen, la falta de resultados y la decisión que tiene Estados Unidos de actuar a pesar del gobierno de México."

Para el senador priista Mario Zamora, "lo que hace mucha falta, sobre todo en México, es transparencia en cuanto al cómo se va a atender esa situación. Hasta hace unos meses, el Presidente decía en sus mañaneras que en México no se producía el fentanilo y hoy no sabemos si sí o si no.

"Hay muy poco conocimiento del tema, es muy poco transparente. Entonces, no sabemos si se produce o no se produce, y si se produce cuánto se produce, mucho menos en dónde se produce. A veces se encuentran algunos bacines en medio de la sierra y dicen que son narco laboratorios.

"Hay muchos mitos, leyendas y pocas realidades y es difícil pinar de algo que se desconoce y tiene que cambiarse la visión de la política respecto del tema porque hay una enorme opacidad que genera componendas entre autoridades y criminales."