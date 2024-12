María Elena Ríos acusa que su agresor fue excarcelado

Por: El Universal

Diciembre 19, 2024 - 09:02 p.m.

La activista y sobreviviente de una tentativa de feminicidio a través de un ataque con ácido, María Elena Ríos Ortiz, denunció por redes sociales que desde el pasado 2 de diciembre, Juan Antonio Vera Carrizal, quien es juzgado por la autoría intelectual del ataque que ella sufrió, fue excarcelado.

De acuerdo con la información que proporciona, desde el hospital Reforma en la ciudad de Oaxaca, Vera Carrizal fue internado por enfermedad, sin que a ella se le notificara.

María Elena narra que ni el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a cargo de Berenice Ramírez Jiménez, ni la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) que encabeza Bernardo Rodríguez Alamilla, le notificaron el traslado del señalado al nosocomio.

"Vine porque me dijeron, me enteré por una tercera persona, que no voy a decir su nombre porque la pueden matar", señala.

Asimismo, acusó que a su llegada al Hospital Reforma, ubicado en la calle del mismo nombre, en la capital del estado de Oaxaca, elementos de la policía estatal, quienes se ven al fondo del video, la amedrentaron.

Ante los hechos, Ríos Ortiz pidió ayuda a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo; "presidenta, usted me vio, usted me vio a los ojos, vio mis cicatrices, las tocó. Lo único que busco es justicia y lo que está haciendo el gobierno de Oaxaca es esperar estas fechas decembrinas para dar a la fuga a Juan Antonio Vera Carrizal", dijo.

Fue en noviembre de 2019, cuando la activista y defensora fue atacada en su domicilio, por dos hombres, quienes le rociaron ácido sulfúrico, causando quemaduras graves en el 80% de su cuerpo, por supuestas órdenes de Juan Antonio Vera Carrizal.

Mientras María Elena pasaba por diversas cirugías y procedimientos médicos para recuperarse del ataque; al menos tres jueces han pasado por su caso. En agosto pasado, José Gabriel Ramírez Montaño, absolvió a Vera Carrizal, exdiputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y empresario gasolinero, dueño de varias estaciones de servicio; también fueron absueltos los autores materiales Rubicel Hernández Ríos y Rubén Loaeza Chávez.

Tras ello, el Consejo de la Judicatura Estatal (CJE) de Oaxaca abrió una investigación en contra del juez Ramírez Montaño por presuntos actos de corrupción, según dijo en su momento a EL UNIVERSAL, la presidenta del Tribunal, Berenice Ramírez Jiménez.

El caso se designó a una juez sustituta para el caso, quien anuló las resoluciones de la audiencia del 14 de agosto.

Por ello, Juan Antonio Vera, Rubicel y Rubén permanecen en prisión preventiva, en espera de que la etapa de desahogo de pruebas sea repuesta.