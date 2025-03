Si gano gubernatura en 2027 no sería nepotismo: Félix Salgado

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Félix Salgado Macedonio aseguró que, de postularse y ganar la gubernatura de Guerrero en 2027 para relevar a su hija Evelyn Salgado, no habría ningún acto de nepotismo, porque ella no lo nombraría ni le heredaría el cargo, sino que él lo obtendría con el apoyo del pueblo, a través de las urnas.

En un diálogo con simpatizantes en su estado natal, el legislador criticó que Morena plantee incluir en sus estatutos la prohibición de que en 2027 un familiar de algún gobernante registre su candidatura para contender por el mismo puesto.

Señaló que está en desventaja frente a los otros dos senadores de la 4T que tienen aspiraciones de llegar a la gubernatura de sus estados, Saúl Monreal Ávila de Zacatecas y Ruth González Silva de San Luis Potosí.

"Yo estoy apoyando todas las propuestas de mi presidenta Claudia Sheinbaum, todas, pero cómo me han fregado; la de San Luis Potosí va a ser candidata a gobernadora por el Verde con todas las de la ley. El de Zacatecas va a ser candidato a gobernador por el PT y el Verde con todas las de la ley, y aquí el tarugo de Guerrero, como es de Morena, pues no va a ser, porque le van a poner un candado que diga que no puede ser el familiar de la gobernadora candidato", reprochó.

Salgado Macedonio advirtió que los estatutos de Morena no pueden estar por encima de la Constitución, que le garantiza su derecho a votar y ser votado.

"¿Por qué no puede ser de aquí al 2030? Porque no y porque ´se ve mal´. ¡Ah, bueno!, ´se ve mal´, pues entonces no le entramos porque se ve mal, pero qué decimos, ´lo que el pueblo diga´.

Entonces, lo que el pueblo diga, pero a ver, yo qué digo, yo soy senador hasta el 2030, el pueblo me dio chamba, yo estoy trabajando como senador, estoy chambeando, yo no tengo ningún problema. Yo no he dicho que quiero ser ni he dicho que no voy a ser; yo no he dicho nada, simplemente no he dicho nada, pero sí conozco de leyes, sí conozco las leyes.

"El 35 constitucional, que dice: Todo mexicano tiene derecho a votar y a ser votado. ¿Cómo le borro, cómo le quito esa garantía individual a las personas?, no puedo. El 39 constitucional establece que el poder dimana del pueblo. El poder no dimana de una persona, o sea, la gobernadora no me va a hacer el gobernador.

"¿Quién hace al gobernador? El pueblo, entonces, el poder dimana del pueblo. Hay que ir a las urnas y el que gana, ese es. Entonces, ¿dónde está el nepotismo ahí? El nepotismo es cuando el gobernante pone a su familia, eso es nepotismo; lo otro no es nepotismo, lo otro es una elección popular a la que hay que ir y el pueblo te elige o el pueblo te rechaza", explicó.

El exalcalde de Acapulco reiteró que no se va a cambiar porque es fundador de Morena y apoya al 100 por ciento a la presidenta Claudia Sheinbaum.