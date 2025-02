Detienen a hombre que mordió glúteo de una joven en Celaya

La tarde de este 5 de febrero, la Fiscalía de Guanajuato confirmó la captura de Federico Esteban "N", señalado por el delito de abuso sexual en agravio de una joven ocurrido en calles de Celaya cuando el acusado le mordió un glúteo a la víctima.

El imputado, de 45 años, atacó a la joven a plena luz del día el pasado 2 de febrero de 2025, ahora, la Fiscalía estatal informó que ha sido puesto a disposición de un juez para que enfrente a la justicia.

La Fiscalía estatal dijo que "en Guanajuato no hay cabida para la impunidad" y que "la violencia contra las mujeres será castigada con todo el peso de la ley".

Días pasados, la joven víctima declaró a medios locales que su denuncia ante la Fiscalía no procedió debido a que le dijeron que "como tal no hubo un abuso, un robo, una violación... y no hubo un delito como tal".

Ante la indignación por el rechazo de las autoridades, la joven declaró que está en busca de justicia por el ataque del que fue víctima.