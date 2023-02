Alertan por falta de acceso a fármacos con cannabis

"Como médico tuve que violar la Ley porque no puedo conseguirles THC legal. Anda uno haciendo sus maromas, viendo de dónde importa un producto más o menos bien estudiado y estandarizado que tenga THC porque sabe qué señora: Si usted tiene dolor; tiene cáncer y quiere cannabis el CBC no le va a hacer mucho, quizás nada, pero si le damos THC va a mejorar, pero no puedo yo recetar THC legal todavía.

"A la fecha, 57 por ciento de las recetas que emití el año pasado violan la Ley. Me estoy exponiendo y estoy exponiendo a mis pacientes y eso no es justo; hay un reglamento que hay que ejercer", expuso durante el foro el Uso Medicinal del Cannabis, organizado por la Cámara de Diputados.

El problema, dijo, es que el reglamento en materia de control para uso medicinal de la cannabis publicado en 2021 es letra muerta.

"Se publicó pero no se ejerce; de poco sirve. Es un reglamento que si se ejerciera sería un instrumento útil, pero como no se ejerce no nos sirve de nada", advirtió.

"Para que el reglamento realmente funcionara, la autoridad debería liberar los trámites y permisos, las licencias; las importaciones; los registros. Hoy por hoy hay dos marcas de CBD aislado con registro y hay tres proveedores de magistrales, pero ninguno de esos tres proveedores de magistrales pueden hacerme un medicamento con THC".

El médico afirmó que actualmente hay un mercado negro de medicamentos elaborados con cannabis.

"Si la autoridad no nos ayuda a regular todo lo que se ha creado como un mercado negro gris es imposible trabajar en cannabis medicinal", expresó.

... y el reglamento en zona gris

Pese a la publicación, en 2021, del reglamento en materia de control para uso medicinal de la cannabis, los pacientes en México no tienen acceso a medicamentos basados en cannabinoides, alertó María Fernanda Arboleda, experta en medicina del dolor y cuidados paliativos.

"En México desde el 12 de enero de 2021 tenemos un reglamento de cannabis, pero no se ha logrado implementar, hay vacíos legales, hay zonas grises. Ya no se vale que los pacientes no puedan acceder. Necesitamos acceso a medicinas basadas en cannabinoides", demandó la directora asociada de Investigación de Santé Cannabis.

La especialista dijo que además se requiere de medicamentos que cumplan con todos los estándares de calidad y respaldo sanitario.

"No hay un producto que con todos los estándares de calidad y respaldo sanitario desde la Cofepris. Hoy los productos que se están comercializando en México están por fuera del marco legal o están en esta zona gris bajo la sombrilla de suplementos alimenticios en la mayoría de los casos", acusó.

De acuerdo con la experta, otras de las barreras a las que se enfrentan los profesionales de la salud para prescribir estos medicamentos por una vía legal y segura son el estigma social, los prejuicios y los mitos.

"Otra de las barreras grandes a la que nos enfrentamos es el desarrollo de investigación clínica. Hoy sabemos que sí vamos a revisar la evidencia científica encontramos grandes brechas en materia de investigación".

Arboleda señaló como otra limitación la falta de guías de práctica clínica en la materia y la brecha en materia educativa de los médico, ya que el cannabis no es la panacea ni es la droga milagrosa, sino una herramienta.

"Es una herramienta que puede ser muy útil para el control de síntomas. El cannabis no cura enfermedades controla síntomas, y lo hace de forma complementaria. Es un coadyuvante que nos va a ayudar como complemento a las terapias tradicionales en diferentes contextos clínicos", expresó.

"Hoy sabemos que hay ocho enfermedades en las cuales tenemos más evidencia científica".

Por su parte, el diputado del PAN y secretario de la Comisión de Salud, Éctor Jaime Ramírez, expuso que pese a que el uso medicinal de la cannabis ya está en el marco jurídico, no hay donde comprar legalmente los medicamentos.

"La autoridad administrativa, desde la administración pasada y ésta", advirtió, "no ha sido quizá en el mejor ejercicio. Venimos a tratar de escuchar otra vez si hay un problema que podamos resolver, si ese problema que hay que resolver tiene que ser en la Ley o tendremos que ver si la política pública está funcionando o no y llamar a cuentas a quien tiene que ejecutarla; si es un tema de financiamiento; de aplicación o de investigación".