Despiden a Valeria: 'no era mala ni mundana'

GUADALAJARA, Jalisco.- Además de ser popular en redes sociales, Valeria Márquez era una joven extrovertida y alegre, cariñosa con sus primas y compañeras, consideraron sus familiares.

Hoy se realizó la misa para despedir a la tiktoker que fue asesinada durante una transmisión en vivo, y sus familiares pidieron que no sea juzgada en redes sociales, además confiaron en las autoridades para hacer justicia.

"Esta niña no era una niña mala, ni mundana, era una niña muy alegre, muy contenta, muy feliz", consideró la tía de Valeria, María.

Recordó que la joven de 23 años quería ser dentista, luego entró al certamen Miss Jalisco.

"Yo la conocí desde los brazos, una cosita bonita, una niña tierna".

Pidió que la investigación se lleve hasta las últimas consecuencias.

"Ofrecí mi misa y mi eucaristía por esas personas que no tienen ese corazón de carne, sino un corazón de piedra".

Otra de sus tías, quien prefirió reservarse su nombre, recordó que Valeria se crió con sus abuelos y solamente tiene un hermano.

Además de su hermosura física, que resaltó desde pequeña, Valeria era bella como persona, aseguró su familiar.

"En el video se ven varias personas que están inmiscuidas y que las investigaciones las haga quien las tiene que hacer y sobre todo las personas más cercanas que estuvieron en los últimos momentos. () Que no tengan miedo, que sigan orando por ella, que ella las quería mucho y que nada más tengan cuidado, que no confíen tanto en las personas que no conocen", pidió.

A la misa, realizada en el Templo de San Bernardo, intentaron asistir algunos fans de Valeria, pero los familiares no permitieron que entraran personas desconocidas por seguridad.