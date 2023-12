Marchan en pro de justicia y seguridad

Ciudad de México



Cientos de personas marcharon ayer para exigir paz en Salvatierra, Guanajuato, lugar donde once jóvenes fueron asesinados la madrugada del 17 de diciembre.

La marcha se dirigió a la plaza del Carmen, en donde los asistentes encendieron veladoras.

El contingente, la mayoría vestido de blanco, exigía justicia por Thalía Cornejo, David Hernández, Macarena Becerril, Galileo Almanza, Irving Ruiz, Héctor Almaraz, Emiliano Vargas, Antonio Sánchez, Marco López, Alberto Ramírez y Juan Luis García, las víctimas de la masacre.

“No nos faltan 11, no nos faltan 12, no nos faltan 13, nos faltan muchísimos, por eso nos venimos a manifestar, por estos jóvenes de bien, no es posible que el Presidente salga a decir que murieron por drogas, cuando todos sabíamos que eran gente de bien, hijos de familia, no podemos tener un Presidente de la República que salga a dar un comunicado como un payaso, por eso me manifiesto, como docente, muchos de mis alumnos quedaron en esa fiesta”, dijo ante medios de comunicación una de las asistentes.

Familiares de los jóvenes cargaban fotografías grandes de los rostros de quienes la madrugada del domingo celebraban una posada en un hacienda de la comunidad San José del Carmen.

Colocaron veladoras en la base de un árbol navideño --sin luces en señal de luto-- y una vez concluida la marcha soltaron globos blancos al cielo.

Las personas colocaron en el suelo algunas de las mantas y carteles que portaron durante la marcha.

“Te vamos a amar siempre Thalía”, “Salvatierra, pueblo trágico, no mágico”, “Justicia”, fueron algunas de las consignas que se leyeron en el lugar.

Frente al pequeño memorial que se hizo en la explanada del Carmen, el padre de Galileo, uno de los jóvenes victimados hizo un pase de lista.

Ayer fueron sepultados Macarena Becerril y Héctor Almaraz, con lo que concluyen los sepelios de los jóvenes asesinados en el ataque armado.

Macarena fue despedida en Celaya, en el Trémolo del Carmen y sepultada en Salvatierra después de las 14:00 horas.

En tanto que a las 13:00 horas fue la misa de cuerpo presente de Héctor Almaraz en el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de la Luz, en Salvatierra, y después sepultado en el cementerio local.

Pide AMLO indagar más

- El Presidente Andrés Manuel López Obrador urgió indagar más sobre la masacre en una posada en Salvatierra, Guanajuato, que dejó 11 muertos.

- El Mandatario señaló que una versión no es suficiente.- “Ya hay una versión, pero falta. No es suficiente una versión de los hechos. Acerca de que no los dejaron entrar a la fiesta fueron a buscar gente armada y como venganza asesinaron a la gente, pero hace falta más investigación”, dijo en conferencia.

- En días pasados, el Presidente ligó el crimen con el consumo de drogas.