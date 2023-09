Piden AMLO y Gustavo Petro combatir drogas con amor y familia

Cali, Colombia .- En la búsqueda de una nueva estrategia para combatir las drogas, los Presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro, coincidieron en que se debe enfrentar este flagelo fortaleciendo a la familia y recuperando el amor en la sociedad.

CLAUSURA

Los Mandatarios participaron en la clausura de la Conferencia de América Latina y del Caribe sobre Drogas realizada en Cali, Colombia, desde donde se redactó un documento para convocar al conjunto de presidentes latinoamericanos y caribeños a una cumbre que permita virar la llamada Guerra contra las Drogas.

López Obrador indicó que, pese a que el consumo de fentanilo no es un problema para México, el País tiene la obligación moral de ayudar a Estados Unidos debido a que en esa nación están muriendo alrededor de cien mil personas cada año por sobredosis del opioide sintético.

"Tenemos la obligación moral y por humanismo debemos de participar en el combate al consumo del fentanilo en Estados Unidos.

"Es una pandemia que están enfrentando, no es un asunto nada más cuantitativo, no es decir, pierden la vida 100 mil jóvenes cada año por el consumo del fentanilo y dar la espalda y decir: a nosotros no nos importa.

"Tenemos que actuar con humanismo y entender que, independientemente de nuestras diferencias, por encima de banderías partidistas y de posturas ideológicas están los derechos humanos y el principal derecho humano es el derecho a la vida y ayudar en todo lo que podamos", señaló.

Sin embargo, dijo, se debe resolver lo que provoca las adicciones, ya que si éstas persisten de nada valdrá evitar que haya fentanilo en las calles, pues será sustituido por otras sustancias.

"No es eliminar el fentanilo, si hay consumo es que algo anda mal en esa sociedad, porque puede desaparecer el fentanilo y va a surgir otra sustancia igual de dañina o más", consideró.

Petro indicó que Estados Unidos y la Unión Europea deben entender que el consumo de drogas no se va a terminar intentando destruir la oferta, como ha sido la lógica de la Guerra contra la Drogas de los últimos 50 años, sino terminando con la soledad que produce el capitalismo avanzado en el que viven sus sociedades, lo que genera infelicidad a las personas y adicciones.

"Las adicciones crecen porque hay falta de afectos en la sociedad, es decir, de amor, ¿cuál es el antídoto contra el consumo de drogas? El amor. Miren que diferente al discurso oficial el que estamos pronunciando.

"A sociedades que se van quedando sin amor, que van rompiendo las comunidades porque hay que competir y entonces el hombre del éxito y la mujer del éxito y lo que vemos en los comerciales, ¿cómo le venden a uno eso en la cabeza? La educación que hacen los medios de comunicación y la publicidad y el mercado", señaló el colombiano.

López Obrador consideró que se deben recuperar los valores ancestrales y se debe destacar el papel de la familia para evitar que las sociedades caigan en el consumo de drogas.

"(Tenemos que) evitar la desintegración familiar. La familia es la institución de seguridad social más importante que tenemos. En la izquierda hemos cometido el error de dejar el tema de la familia a la derecha, al conservadurismo y nosotros nos ocupamos de lo comunitario, de lo colectivo, de lo social. No, tenemos que comenzar, todas nuestras acciones, pensando en una sociedad mejor desde las familias", dijo.