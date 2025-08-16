Investigación en curso por muerte de joven en cirugía estética

La familia de Jaqueline Yamileth Briones, la joven de 25 años que falleció durante una cirugía estética de lipoescultura, pidió no hacer especulaciones sobre el caso para no revictimizarla.

En un comunicado en conjunto con su asesor legal, familiares de la víctima advirtieron que cualquier información que provenga de fuentes no oficiales, puede repercutir en la indagatoria.

"Las investigaciones están en curso", establece el escrito, "solicitamos evitar especulaciones o información no confirmada que puede afectar el proceso.

"En cuanto exista información oficial, será compartida mediante un comunicado y rueda de prensa. Agradecemos su comprensión en este momento tan difícil".

Candelario Maldonado, abogado de la familia de la víctima, relató que en redes sociales hay personas que victimizan a Jaqueline, ya que cuestionan que se haya sometido a un procedimiento estético.

Esta situación, detalló el litigante, desvirtúa el hecho de que la joven falleció por una serie de malas prácticas por parte del médico que la atendió.

Señaló que en dos semanas la familia estaría en condiciones de dar detalles sobre el proceso legal que abrió la Fiscalía General de Justicia estatal, para deslindar responsabilidades en la muerte de la joven.

Una fuente allegada al caso informó que el cuerpo de Jaqueline fue entregado ayer a sus padres, quienes trasladaron el féretro a Saltillo, Coahuila, donde se realizarán los servicios funerarios.

De acuerdo con las indagatorias, la joven murió a consecuencia de la perforación de un pulmón y el hígado en la cirugía estética de lipoestuctura que le realizó el médico identificado sólo como Sergio.

La joven se sometió el martes a la cirugía en un consultorio habilitado como quirófano en el Edificio Médico de Especialistas, ubicado en la calle Hidalgo, en la Colonia Obispado, y tras presentar complicaciones fue trasladada por el anestesiólogo al Hospital Universitario, donde falleció.

Hasta anoche, el médico responsable identificado en redes como Sergio Luis González Flores, no había sido detenido por las autoridades.