Defiende Esquivel fallo contra 'reforma Graue'

CIUDAD DE MÉXICO

En mayo de 2023, Esquivel promovió un juicio de amparo en contra de las reformas al Estatuto General de la UNAM, al considerar que generan inseguridad jurídica a los miles de egresados de la Máxima Casa de Estudios pues prevé, sin importar el tiempo transcurrido desde su expedición, anular títulos profesionales y de grado.

Durante la tramitación del juicio, la UNAM reconoció expresamente en su informe justificado que las recientes reformas legales no pueden ser aplicadas a la Ministra Yasmín Esquivel, pues ella egresó de esa institución hace 36 años.

La Jueza de Distrito confirmó que las reformas al Estatuto General de la UNAM, también llamadas reformas Graue en alusión al Rector Enrique Graue, "no pueden considerarse de aplicación retroactiva, ya que no restringen o anulan los derechos adquiridos por los graduados de esa institución, al no haberse establecido la facultad para revisar los certificados, títulos o grados académicos expedidos con anterioridad a su vigencia".

Conforme el fallo de la jueza, los preceptos reclamados deberán ser aplicados desde que son obligatorios y hacia el futuro, es decir, no pueden aplicarse en perjuicio de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, ni a ninguna persona egresada de la UNAM, antes del día en que entraron en vigor las últimas reformas a la legislación universitaria.

En junio pasado, el Comité de Ética de la UNAM fue notificado de la resolución judicial que señaló que la autora original de la tesis es la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

La resolución indica, entre otras cosas, que la Ministra es la autora de la obra primigenia denominada "Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Artículo 123, apartado A".

También que es la legítima titular de los derechos morales y patrimoniales de esa obra y que el otro alumno que tiene una tesis similar utilizó gran parte de la obra de la Ministra para elaborar la otra tesis de licenciatura.

A la Ministra le corresponden los derechos de integridad y paternidad de la obra, puntualiza, y se opone a cualquier deformación, mutilación o cualquier modificación que cause perjuicio a su honor o reputación como autora, derivados de la integridad de la obra.

Con ello, expuso la Ministra, las reformas impulsadas por el Rector Enrique Graue no se pueden aplicar retroactivamente y afectar los derechos humanos de cientos de miles de egresados de la UNAM.