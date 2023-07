Fallece un exsacerdote acusado de violar niñas

El exsacerdote Fernando Martínez, de Los Legionarios de Cristo, ha fallecido este lunes en un centro para ancianos en Italia a causa de una enfermedad pulmonar, según lo ha anunciado la congregación. El religioso fue acusado de abusar sexualmente de varias niñas en un colegio de Cancún, en México, y ha muerto a los 84 años sin rendir cuentas ante la justicia. Las primeras acusaciones contra Martínez trascendieron en 2019, cuando la presentadora de radio y televisión, Ana Lucía Salazar, se convirtió en la primera mujer en señalar públicamente a un sacerdote de la Legión por pederastia en el país. "Murió impune! Encubierto hasta el último día de su vida por la Legión de Cristo, la Iglesia mexicana y el Papa! Jamás hubo justicia y verdad para más de 50 años de violaciones de niños, niñas y adolescentes. Violaba en los colegios y el Estado mexicano lo protegió", ha reclamado Salazar este lunes en Twitter.

El caso saltó a la luz primero con Salazar, a quien luego se unieron otras víctimas. Martínez era el director del Instituto Cumbres entre 1991 y 1993, cuando ocurrieron los abusos. "Yo era muy pequeña y no sabía a lo que me estaba enfrentando. Él me hacía pensar que era una niña especial, que quería ser mi amigo y lo hacía para abusar de mí", contó la presentadora de radio a este periódico cuando dio a conocer lo que le había sucedido.

Los Legionarios han asegurado este lunes en un comunicado que desde el momento en que se conocieron las acusaciones, iniciaron una indagación. "La Congregación inició una investigación de este caso, presentando una denuncia ante las autoridades civiles en la ciudad de los hechos y otra denuncia ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En el ámbito canónico, el proceso concluyó con la culpabilidad y la pena máxima de un juicio eclesial: la pérdida del estado clerical". La legión anunció que apartaba al sacerdote en enero de 2020. "Ha perdido el estado clerical y ya no podrá ejercer el ministerio sacerdotal", señalaron entonces, aunque aclararon que seguía "perteneciendo a los Legionarios de Cristo".